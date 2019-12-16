الوكالة الوطنية للإعلام

الخازن بعد اجتماع التكتل الوطني: سنسمي الرئيس الحريري ونتمنى تشكيل حكومة إنقاذية وفعالة بأسرع وقت ممكن

عقد "التكتل الوطني" عشية الاستشارات النيابية، لقاء في دارة النائب فريد هيكل الخازن في الكسليك، ضم إليه النواب: مصطفى الحسيني، طوني فرنجية واسطفان الدويهي، والوزير السابق يوسف سعادة.

بعد اللقاء قال الخازن: "كلنا يعلم وضع البلد المتأزم، وكنا نتمنى لو حصلت الاستشارات النيابية غداة استقالة الرئيس الحريري، ولكن للأسف الظروف لم تسمح، ووصلنا إلى مرحلة نجد أنفسنا أمام خيارين: إما نحن ذاهبون إلى حالة فوضى وانهيار كامل للبلد بكل مكوناته ومقوماته الاقتصادية والمالية، وإما الذهاب إلى تشكيل حكومة تبدأ بالتأكيد بعملية التكليف".

وكالة الأناضول

أردوغان يبحث مع السراج في اسطنبول آفاق التعاون بين البلدين

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، آفاق التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان والسراج في المكتب الرئاسي بقصر "دولمة باهجة"، في مدينة اسطنبول.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء جرى بعيداً عن وسائل الإعلام. فيما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أعرب السراج عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا.

وكالة أنباء رويترز

جونسون ينتظر اقتراعاً في البرلمان حول بريكست قبل عيد الميلاد

قال مايكل جوف الوزير المسؤول عن تنسيق الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي الأحد، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سينجز عملية الخروج من الاتحاد (بريكست) بحلول 31 كانون الثاني، ثم يتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع التكتل الأوروبي بحلول نهاية عام 2020 متعهداً بالوفاء بالأولوية الأولى للحكومة.

وحقق جونسون وحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه فوزاً كبيراً في الأسبوع الماضي، عندما فاز الحزب بأغلبية 80 مقعداً، وهي أغلبية كبيرة، في انتخابات مبكرة قال إنه اضطر للدعوة إليها لكسر الجمود حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكالة فرنس برس

واشنطن ستعلن سحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان

تعلن الإدارة الأميركية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، خططاً لسحب نحو أربعة آلاف جندي من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام. واستأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان قبل أسبوع المباحثات الرامية للحد من العنف أو لوقف لإطلاق النار.

لكن واشنطن أعلنت "توقفاً قصيراً" في المفاوضات الخميس، بعد هجوم شنته الجماعة الجهادية المسلحة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح العشرات.

وتنشر واشنطن حالياً نحو 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود. وتتفاوت هذه الأرقام بحسب نوبات الجنود. ونقلت شبكة "إن بي سي" السبت عن ثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إعلان سحب أربعة آلاف جندي من أفغانستان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: العلاقة مع واشنطن تمر بأزمة كبيرة ولقاء لافروف ترامب لن يغير النهج

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمر بأزمة كبيرة، مستبعداً أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الولايات المتحدة يمكن أن تسمح بتغيير الوضع للأفضل. وقال بيسكوف خلال مقابلة ضمن برنامج "اللعبة الكبيرة" على القناة الروسية الأولى: "لقد أعطى الرئيس مراراً تقييمات لعلاقاتنا الثنائية، ودون شك، موسكو ترى أن حقيقة استقبال الوزير لافروف من قبل الرئيس الأميركي أمر إيجابي، وكان اللقاء فرصة لإيصال موقفنا إزاء أهم القضايا للإدارة الأميركية".