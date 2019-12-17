TL

إذا مش التنين الخميس، ومع الاستشارات يهل هلال هيل.

وهكذا لم يعد التكليف والتأليف مسألة محلية، وإنما بات مسألة خارجية تتحرك معها دول القرار وتحركها.

ورغم وجع الناس وآلام المصارف وصعوبة السحب والدفع بالدولار النادر، تبدو قضية الحكومة تكليفاً صعبة حتى ولو قيصرية، فيما يبدو تأليف الحكومة منذ الآن أصعب.

المنار

المهلة الأخيرة التي أعطتها رئاسة الجمهورية قبل الاستشارات النيابية، فإن أسئلة كثيرة تزخر بها: ما الذي سيتغير حتى الخميس؟ هل سينجح الحريري بإقناع حلفائه القوات بتسميته؟ أم سيعود إلى التيار الوطني لضمان غطاء مسيحي؟ وإن صعبت مهمته، فهل سيسحب اسمه، ويتفق مع الأكثرية النيابية على شخصية لا تلقى مصير ضحاياه السياسيين السابقين؟

الإجابات رهن القادم من الساعات، فيما البلاد رهن أزمة متفاقمة تلامس حد الانفجار، ولا تحتمل انتظار البعض لتعليمات الخارج، ولا الإبقاء على المعتاد في مبارزات الداخل والأخطر الأخطر، إدمان البعض على رسائل الشارع.

nbn

إذا مش التنين، الخميس.

مرة جديدة تم تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم إلى الخميس المقبل لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة، وتجاوباً من رئيس الجمهورية ميشال عون مع تمن من الرئيس سعد الحريري فهل يكون الموعد الثالث ثابتا؟ً

mtv

أشار مسؤول في الخارجية الأميركية إلى أن ما نراه في لبنان هو أناس من مختلف الطوائف يلفون أنفسهم بالعلم اللبناني، وهذا يظهر تطوراً في الجيل الجديد حول الوعي المدني.

NTV

أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون ملف الموقوف ربيع الزين على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

OTV

من هو رئيس الحكومة المقبل في لبنان؟

السؤال لم يكن مشروعاً قبل تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية اليوم، ذلك أن الجميع تقريباً كان مقتنعاً بأن إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري أمر لا مفر منه، لاعتبارات مذهبية بات يعرفها الجميع.

أما بعد التأجيل، ولثلاثة أيام فقط بناء على إصرار رئيس الجمهورية، وعلى رغم طلب الحريري أسبوعاً إضافياً، فبات مصير تكليف رئيس تيار المستقبل مجهولاً، إلا إذا طرأ في الوقت الفاصل بين الاثنين والخميس تطورات سياسية ليست في الحسبان.

LBC

ما زالت تطورات ليل أمس في وسط بيروت تحت مجهر التعليقات والملاحظات... ولعل أبرز المواقف في هذا الشأن، موقف يان كوبيتش، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الذي طالب بـ "تحديد هوية المحرضين على العنف، والتحقيق في الحوادث كما في الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوى الأمنية، وهذا أمر ضروري".

الميادين

أعلن ​المجلس الدستوري​ الجزائري رسمياً فوز ​عبد المجيد تبون​ في ​انتخابات​ الرئاسة الجزائرية.

الجزيرة

لفت النائب والإعلامي المصري، ​مصطفى بكري​ إلى أن "بيان حكومة الوفاق الليبية عن مصر يجافي الحقيقة"، مشيراً إلى أن "هذه ​الحكومة​ رهنت نفسها للمليشيات ووقعت في قبضتها والكثير من قادتها، ومنهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، هم من العناصر الإرهابية المعروفة بإجرامها".

العربية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "كسر الجمود في مسألة تسوية ​الأزمة​ الخليجية عبر بدء المحادثات مع ​السعودية​"، معتبراً أن "ذلك نتيجة لحسن النية من قبل كلا الطرفين وليس لأي ضغط خارجي".