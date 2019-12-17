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لبنان الحر
سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي "أين اختفى شعار: ليس أنا، بل أحد آخر"، مشيراً إلى أنه "بالشكل قمة الاستكبار والسلبطة محاولة تقييد صوت النائب وحق الكتل بتوكيل الرئيس اختيار رئيس الحكومة المكلف".
صوت لبنان
أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "أننا في مرحلة استثنائية تتطلب حسابات استثنائية ويخطئ من لا يأخذ بعين الاعتبار الحراك الحاصل منذ 17 تشرين الأول الماضي".
radio orient
زار رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر وتناول البحث خلال اللّقاء الوضع العام في البلاد في ضوء الأزمة السياسية الحادّة، والتّجاذب الشديد الذي يواكب تشكيل الحكومة العتيدة .
اذاعة النور
اعتبر الدكتور عبد الرحمن البزري أن الأزمة الحقيقية للطبقة السياسية الحاكمة هي في تغاضيها وصم أذنيها عن المطالب المُحقّة للشعب اللبناني التي تُكرسها ساحات الحراك.
صوت المدى
أكدت نائبة رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية مي خريش، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كل ما "انحشر" رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، يتهم "التيار الوطني الحر" باتهامات لا أساس لها من الصحة وآخرها كان اتهامه بمخالفة الدستور من خلال إيداع أصواته في الاستشارات بتصرف رئيس الجمهورية ميشال عون".