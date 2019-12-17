لبنان الحر

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ "أين اختفى شعار: ليس أنا، بل أحد آخر"، مشيراً إلى أنه "بالشكل قمة الاستكبار والسلبطة محاولة تقييد صوت النائب وحق الكتل بتوكيل الرئيس اختيار رئيس ​الحكومة​ المكلف".

صوت لبنان

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ "أننا في مرحلة استثنائية تتطلب حسابات استثنائية ويخطئ من لا يأخذ بعين الاعتبار الحراك الحاصل منذ 17 تشرين الأول الماضي".

radio orient

زار رئيس ​الرابطة السريانية​ ​حبيب افرام​، رئيس ​الرابطة المارونية​ النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​ وتناول البحث خلال اللّقاء الوضع العام في البلاد في ضوء ​الأزمة​ السياسية الحادّة، والتّجاذب الشديد الذي يواكب ​تشكيل الحكومة​ العتيدة .

اذاعة النور

اعتبر الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ أن ​الأزمة​ الحقيقية للطبقة السياسية الحاكمة هي في تغاضيها وصم أذنيها عن المطالب المُحقّة للشعب اللبناني التي تُكرسها ساحات الحراك.

صوت المدى

أكدت نائبة رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية ​مي خريش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كل ما "انحشر" رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، يتهم "​التيار الوطني الحر​" باتهامات لا أساس لها من ​الصحة​ وآخرها كان اتهامه بمخالفة ​الدستور​ من خلال إيداع أصواته في الاستشارات بتصرف ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون".