قال الجنرال الإسرائيلي ميكي إدلشتاين، الذي يوصف كمن طوّر النظرية القتالية ضد الأنفاق الهجومية في غزة. إن الخطط العسكرية الإسرائيلية في حال نشوب حرب في قطاع غزة أو لبنان، فإن القوات الإسرائيلية ستضطر إلى القتال في أنفاق في كلتا الجبهتين، وأن الأساليب التي استخدمت في الماضي لم تعد ناجعة، وإحدى الفجوات التي كانت لدينا هي الحاجة إلى رصد كل واحد من الأنفاق بسرعة، والتحرك من دون سقوط إصابات أكثر مما ينبغي وتحييدها بوسائل مختلفة. ولا توجد وحدة (عسكرية) واحدة قادرة على تنفيذ ذلك، وثمة حاجة إلى استراتيجية كاملة من أجل مواجهة هذا الموضوع". وعلى صعيد آخر، قال إدلشتاين إن "تكنولوجيا القبة الحديدية (لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى) كانت صحيحة جداً لفترتها، وعندما تنضج التكنولوجيا ستكون هناك حلولاً أرخص بكثير" في إشارة إلى تكنولوجيا اعتراض الصواريخ بالليزر.

حلّقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق سفينة تركية مخصصة للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن تحليق الطيران العسكري فوق السفينة التركية، جاء رداً على قيام سفن بحرية تركية باعتراض وطرد سفينة الأبحاث "بات غاليم" التابعة لمركز "أبحاث البحر والبحريات" حيث كانت تبحر قبالة شواطئ سواحل قبرص، قبل عدة أيام.

زعم عضو الكنيست غدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو، على رئاسة حزب الليكود، أن الأخير كان شريكاً "لوهم" حل الدولتين للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بادعاء أنه أجرى مفاوضات مع الفلسطينيين، وألقى خطاب بار إيلان، في العام 2009، علماً أن نتنياهو تحدث عن حل الدولتين في هذا الخطاب تحت ضغوط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتنكر له لاحقاً وبذل كل ما بوسعه من أجل منع تطبيق حل الدولتين. وقال إن هذا ليس حلاً في الحقيقة. إنه وهم الدولتين. إن "الحل السياسي يجب أن يكون على شكل حكم ذاتي مرتبط بمملكة الأردن وتحالفات اقتصادية مع السلطة الفلسطينية، إسرائيل والأردن. وبين النهر والبحر لن تكون دولة مستقلة أخرى".

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس عن قراره الذي يجيز للشركات الإسرائيلية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، حيث من المتوقع الشروع بتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول شهر كانون الثاني المقبل. وستصدر الشركات الإسرائيلية 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً، بصفقة تبلغ 15 مليار دولار.

كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، عن مشروع سري بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، هدفه الوصول بطرق متنوعة لتقدير ممتلكات اليهود التي تركوها في البلدان العربية وقالت جملئيل: "هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة الفتية التي قامت بالتوازي مع لجوئهم".

​أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن زيادة ساعات قطع الكهرباء عن مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى 3 ساعات، وستضيف خطوطاً جديدة للقطع بسبب تراكم الديون على السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية.