"الجمهورية" نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي أمس، وجود أي مفاوضات سرية بين طهران والرياض، مشيراً في المقابل إلى أن هناك دولاً تسعى إلى التوسط بين البلدين، انطلاقاً من حسن نية، كما أكد الموسوي استعداد طهران لتبادل السجناء مع واشنطن، معتبراً أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة.

"الجمهورية" أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنه لا علاقة لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اليابان، بمسألة التفاوض مع الولايات المتحدة لكن طهران ترحب بأي مبادرة أو رسالة وتعد بدراستها.

"الجمهورية" أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أمس، أن طهران لن تكشف عن حجم صادراتها النفطية الحالية، مؤكداً أنها انخفضت كثيراً مقارنة بالسابق بسبب العقوبات الأميركية.

"الجمهورية" شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً عنيفاً على وسائل الإعلام والديموقراطيين، عشية التصويت المرتقب في مجلس النواب غداً الأربعاء، على بندي الاتهام في إطار إجراءات العزل.

"الجمهورية" اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ليندساي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب أمس، أن الجيش الأميركي قد يقلص عديد جنوده المنتشرين في أفغانستان من دون أن تتأثر قوته الضاربة، وتأتي تصريحات غراهام وفقاً لتقارير إعلامية أميركية، تفيد بأن إدارة ترامب قد تعلن هذا الاسبوع نيتها سحب نحو 4 آلاف جندي من أفغانستان.

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس الاثنين، مقتل 68 مسلحاً في عملية أمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

"الشرق الأوسط" قالت الحكومة البلجيكية إنها تنوي التقدم بطلب للاستئناف ضد قرار محكمة بروكسيل، مطالبة الحكومة بتقديم تسهيلات لإعادة 10 من أطفال الدواعش من معسكرات في شمال سوريا.

"الشرق" قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية، التي تستضيف رؤوساً نووية أميركية، وذلك رداً على تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة، وأكد أردوغان أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي باعترافه بالإبادة الجماعية للأرمن هو خطوة سياسية بحثة لا وزن لها.

"الشرق الأوسط" قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيكسوف أمس الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في كانون الثاني المقبل، للمشاركة في فعاليات تتعلق بإحياء ذكرى الهولوكوست.

"الشرق الأوسط" استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النواب الجدد في مجلس العموم أمس، وهو يستعد لاستعراض أولويات حكومته في خطاب ستلقيه الملكة إليزابيت الثانية، الخميس، يليه طرح مشروع قانون بريكست على البرلمان الجمعة.

"الشرق الأوسط" نقلت وسائل إعلام روسية عن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرغي كاراكاييف أن واشنطن تعمل على إجراء اختبارات لصاروخين جديدين يبلغ مداهما ألف كيلومتر و3 آلاف كيلومتر، ورأى أن إمعان الولايات المتحدة في تطوير وسائل هجومية قصيرة ومتوسطة المدى يزيد من تعقيد الوضع الأمني والعسكري في أوروبا.