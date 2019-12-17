"الشرق الأوسط" أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد، أشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا بدأت، لكنها بحاجة لمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، وإن هناك حديثاً مع شركات صينية لتلافي عقوبات أميركا، وشدد في الوقت نفسه، على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأميركية في سوريا.

"الجمهورية" أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنه باستعادة جزء من الآبار النفطية بات لدى الحكومة شيء بسيط من النفط، بعدما وصلت عائداته إلى الصفر، منوهاً بأن الدولة التركية هي المتواطئة الرئيسية في بيعه، مضيفاً أن معظم الآبار تحت سيطرة المجموعات الإرهابية أو الخارجة عن القانون، تعمل بمجملها تحت الأمر الأميركي.

"الشرق الأوسط" لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً إلى إمكانية استئناف عملية "نبع السلام" العسكرية في شمال شرق سوريا، بسبب عدم التزام كل من الولايات المتحدة وروسيا بتنفيذ التفاهمات بشأن إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية وإقامة منطقة آمنة على حدود تركيا الجنوبية.

"الشرق الأوسط" دعا فريق التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا أمس، كل المنظمات والهيئات الإنسانية للاستجابة لإغاثة النازحين في مخيمات شمال سوريا.

"اللواء" تجدد القصف الجوي المكثف أمس على منطقة الهدنة التي تعرف باسم "بوتين – أردوغان" في شمال سوريا، حيث شهدت سماء المنطقة تحليقاً لسرب من الطائرات الروسية، والتي شنت ما لا يقل عن 11 غارة على كل من حران والرقة وأطراف معصران ومحيط وأطراف مدينة إدلب الشرقية.

"الشرق" أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أنه لا يمكن السماح بأن تبقى إدلب مرتعاً للإرهابيين، مشيراً إلى أن الوضع في منطقة خفض التصعيد ما زال معقداً.

"الشرق" تواصلت المشاورات السياسية في بغداد للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة، خلفاً لعادل عبد المهدي المستقيل، وينبغي تسمية شخصية جديدة بحلول الخميس المقبل، وفقاً لنص الدستور. وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الرئاسة تسلمت كتاب استقالة عبد المهدي في الرابع من الشهر الحالي.

"الجمهورية" دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، إلى إنجاز خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أميركية في العراق.

"الشرق الأوسط" أكد مصدر أمني عراقي أمس، دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية.

"الشرق الأوسط" أعلنت سلسلة مدن بغرب ليبيا أبرزها مصراته، معقل المسلحين الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، حالة النفير وقررت وضع كل ثقلها وإمكانياتها تحت تصرف حكومة طرابلس، من أجل ما سمته بمعركة الحسم ضد قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

"الشرق الأوسط" قالت حكومة السراج أنها تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، لكنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية.

"الشرق الأوسط" فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأوساط السياسية والرسمية أمس، بدمج الدرك والدفاع المدني مع مديرية الأمن العام، وتوحيدها جميعاً في إطار واحد.

"اللواء" دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات من المعارضة أمس، الجزائريين إلى مقاومة الديكتاتورية، رافضين نتائج الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز عبد المجيد تبون.

"الجمهورية" عقد أمس في المقر الإقليمي للناتو في الكويت، اجتماع دول مبادرة اسطنبول للتعاون مع مجلس حلف الناتو في الكويت، حيث قال الأمين العام ينس ستولتنبرغ: "في كل هذه السنوات لم يختبر حلف الناتو بيئة أمنية أكثر تعقيداً من تلك التي يواجهها اليوم"، مشيراً من أجل الحفاظ على أمننا علينا أن نكون مستعدين للرد على التهديدات الصادرة من كل الجهات براً، بحراً وجواً وكذلك من قبل الدول والجماعات الأخرى".

"الجمهورية" أكدت قطر "كسر الجمود" في مسألة تسوية الأزمة الخليجية عبر محادثات جرت في الآونة الأخيرة مع السعودية، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة لـ"حسن النية" من كلا الطرفين، وليس لأي ضغط خارجي. وأكدت الاستعداد لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، مشددة على أنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.