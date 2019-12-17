أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء باكستان

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على ما تتسم به العلاقات البحرينية الباكستانية من تميز على كافة المستويات، وذلك في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من تعاون وثيق ورؤى مشتركة، تعكس زخم هذه العلاقات التي تلقى كل الدعم والرعاية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأشار إلى أن مملكة البحرين تسعى دائماً إلى توسيع علاقاتها مع الدول الأسيوية الشقيقة والصديقة وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية معهم، بما يخدم المصالح المشتركة، واستمرارية تضافر الجهود بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

القدس - فلسطين

أمير قطر يستقبل هنية وقيادة حماس بالدوحة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آلـ ثاني، الاثنين، في مكتبه بالديوان الأميري اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق. وبحسب بيان للديوان الأميري، فإنه جرى خلال المقابلة استعراض أبرز المستجدات في فلسطين، حيث أطلع هنية، أمير قطر على آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، لا سيما ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار جائر. وأعرب هنية، عن شكره لأمير قطر على الجهود المقدرة التي تقوم بها دولته في دعم الشعب الفلسطيني.

الاتحاد - الإمارات

المجلس الدستوري يعلن رسمياً فوز تبون برئاسة الجزائر

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، الاثنين، رسمياً فوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر في الانتخابات التي جرت الخميس. وقرأ رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش بيان إعلان النتائج في حضور كل أعضاء أعلى هيئة قضائية في البلاد، بحسب ما بث التلفزيون الحكومي.

وقال فنيش "يعلن المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويباشر مهامه فور أدائه لليمين". وطرأ تغيير بسيط في النتائج التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة، والتي أعلنت فوز تبون ب58,15 بالمئة من الأصوات، بينما راجعها المجلس الدستوري إلى 58,13 بالمئة. ولم يحدث أي تغيير في ترتيب المرشحين الآخرين.

الوطن - عمان

السلطنة والسعودية تبحثان التعاون الاقتصادي

بدأت في الرياض أعمال الملتقى العماني السعودي الذي تنظمه كل من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، وغرفة تجارة وصناعة عمان والصندوق الاحتياطي العام للدولة بالتعاون مع سفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن حملة "استثمر في عمان"، حيث يبحث الملتقى الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية فرص التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في السلطنة، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين المؤسسات العمانية والشركات السعودية.