النهار/ فرج عبجي

نقل عن الوزير سليم جريصاتي قوله إن تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة أمس لتسمية رئيس الحكومة أتت نتيجة إصرار الرئيس نبيه بري الذي تمنى أخذ رغبة الرئيس سعد الحريري بالاعتبار، وأن الرئيس عون لم يكن يرغب في التأجيل ولدى الحريري اعتباراته ومن الممكن أن يكون قد تفاجأ بموقف القوات اللبنانية الذي صدر عند منتصف الليل بأنهم لن يسموه لرئاسة الحكومة.

النهار/ روزانا بو منصف

بدأت بالقول يبدو مخيفاً الطابع الانتقامي الذي يتصرف من خلاله المسؤولون اللبنانيون بمن فيهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من خلال تسريب معلومات عن لقاء جاف بينه وبين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري على وقع عمليات كر وفر في الشارع تساهم في تعميق الأزمة، والخفة في التعاطي مع الواقع الانهياري في البلد. وتساءلت عمّا إذا كان هناك من يدفع بالبلد إلى تسويات جديدة على وقع نظام سياسي مختلف ربطاً بما يجري في المنطقة واستكمالاً له.

الأخبار/ رضوان مرتضى

تحدّث عن الوضع الراهن في البلاد والأحداث الأمنيّة التي جرت في اليومين الأخيرين، مشدّداً على أنّ ما جرى ليل الأحد لم يكن حدثاً عابراً، لافتاً أنّ أعمال الشغب التي شهدها، تشكّل نقطة تحوّل، تشي بأمر خطير بدأ تنفيذه وهي لعبة الشارع التي يُتقنها أهل السياسة وأجهزة الاستخبارات جيداً. ورأى أنّ مشهد ليل الأحد كان الأشد خطورة بعدما كاد يتحوّل إلى اقتتال مذهبي سنّي - شيعي، لولا تدخّل الجيش الحاسم وسط قرار واضح بمنع حصول أي صدام مهما كلّف الأمر.

البناء/علي بدر الدين

تحت عنوان "ما بين الاثنين والخميس من سيربح جائزة التكليف؟"، رأى أنّ أكثر المتشائمين لم يتوقع حتى، تأجيل الاستشارات النيابية مرّة أخرى، وقال إنّه يبدو أنّ الرئيس سعد الحريري قد اطمأنّ على تكليفه من دون عقبات، ونام على حرير وعد كتلة "الجمهورية القوية" بالمشاركة في الاستشارات وتسميته إنْ لم يكن بشكل معلن وواضح، غير أنّ قرارها بعدم تسميته شكل له صدمة سلبية، لافتاً إلى أنه كان يعوّل على حجمها واعتبارها "بيضة القبان" للحصول على عدد من الأصوات تحفظ له ماء الوجه في ظلّ عدم تسميته من قبل تكتل "لبنان القوي" وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "الكتائب" وغيرها من الكتل والنواب الذين قرّروا إما مقاطعة الاستشارات أو عدم التسمية، وختم بالقول أنّ الشارع أعلن صراحة أنه لن يقبل بسعد الحريري أن يكون رئيساً للحكومة باعتباره ركناً أساسياً من أركان المنظومة السياسية الفاسدة والتي أفلست البلد.

الجمهورية/ طوني عيسى

عدد جملة احتمالات تنتظر يوم الخميس الذي حدد موعداً جديداً للاستشارات النيابية الخميس القادم ومنها:

أن تقوم قوى السلطة بتأجيل جديد للاستشارات هرباً من الاستحقاقات مراهنة على تطورات تؤدي إلى إحداث خرق في الجدار المسدود.

أن يعلن الحريري الانسحاب مجدداً من الشوط قبل الخميس.

تراجع الحريري عن رفضه المطلق لتمثيل القوى السياسية وموافقته على تمثيلها.

أن يقتنع الجميع بحتمية تشكيل الحكومة التي ينادي بها الحراك.

الديار/ جاسم عجاقة

كتب عن الوضع الاقتصادي في البلد لافتاً أنّه لا تزال الحسابات السياسية التي تقوم بها القوى السياسية تطغى على الواقع الاقتصادي، المالي والنقدي، وقال إنّ التباين على شكل الحكومة واسم رئيسها يؤخّر تشكيل الحكومة التي تُعتبر المدخل الأساسي لأي حلّ للأزمة القائمة حاليًا. ورأى أنّ الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية لها تداعيات سلبية كبيرة خصوصًا أنها تنسحب على الشق الاجتماعي مع زيادة نسبة الفقر كاشفاً بأنّها قدّ تتحوّل إلى مصدر اضطرابات اجتماعية وحتى جرائم سرقة أو قتل، مضيفاً أنّ حسابات المخاطر الناتجة عن عدم تشكيل الحكومة هي عملية مُعقّدة نظرًا إلى عدم وجود علاقة خطّية بين مختلف العوامل وهذا يعني أن القوى السياسية لا تتصرّف من منطلق علمي يقوم على قياس المخاطر لتنفيذ اللعبة السياسية من دون أضرار اجتماعية.

اللواء/عمر البردان

عرض لموقف حزب القوات اللبنانية تجاه تسمية الرئيس سعد الحريري مشيراً أنّه ليس ثابتاً أنّ الخميس المقبل سيكون موعداً نهائياً للاستشارات النيابية الملزمة طالما استمر الغموض مسيطراً على المشاورات المتصلة بتأليف الحكومة، في ظل تصاعد حجم العراقيل التي تواجه تسمية الرئيس سعد الحريري الذي تمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات، لافتاً أنّ كان له ما أراد، باعتبار أنه لا يقبل بأن لا تسميه كتل مسيحية وازنة ككتلة "لبنان القوي" أو "الجمهورية القوية"، بعدما شكل له موقف حزب "القوات اللبنانية" الذي لم يسم أحداً، مفاجأة أرخت بثقلها على المشهد الداخلى وأضاف أنّها دفعت الحريري إلى طلب تأجيل الاستشارات، بانتظار مزيد من المشاورات الإضافية التي يتوقع أن تحصل على جميع الخطوط، في إطار سعي الحريري لتأمين أوسع تسمية له، في حال قيض له أن يشكل الحكومة العتيدة، متسائلاً: هل يعكس الموقف الذي اتخذته "القوات" بعدم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة افتراقاً بين الطرفين، بعد الفتور الذي شاب العلاقات بينهما قبل وبعد استقالة وزراء "القوات" من الحكومة السابقة؟

الشرق/ ميرفت سيوفي

تحدّثت عن وضع الحكومة، مشيرةً أنّ لبنان دخل جدّياً نفق أزمة تشكيل حكومة، أو بشكل أدقّ أزمة تسمية وتكليف رئيس حكومة، وقالت إنّ لبنان أمام أزمة إيجاد حكومة تتمكّن من الإمساك بزمام الأمور مشدّدةً أنّ هذا سيكون صعباً جدّاً، لأنّ السياسيّين منشغلين في محاربة بعضهم بعضاً، و"التّمريك" على بعضهم بعضاً، غير آبهين بأهميّة الوقت بالنسبة للبلد وأزماته، ولفتت إلى أنّ الصورة تظهّرت بمنتهى الوضوح بأنّ الوصول إلى هكذا حكومة لن يكون سهلاً لا تكنوقراط ولا تكنوسياسيّة ولا حكومة أخصائيّين. ورأت أنّ أي حكومة من هذه الحكومات ستفشل في إدارة البلاد، وهناك في الظلّ من يريد أن يظلّ ممسكاً بزمام الصلاحيات حتى لو كان لبنان ذاهب نحو الهاوية وبأسرع مما يتصوّر الكثيرون!