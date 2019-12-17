The Guardian

إسرائيل: جدعون سعار يتحرّك ليخلع غريمه نتنياهو من منصبه كرئيس للحزب

أطلق السياسي الإسرائيلي المخضرم جدعون سار محاولة لإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من رئاسة حزب الليكود الحاكم.

نتنياهو هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي بقي في منصبه لأطول فترة ممكنة لكنه أضعف حالياً بسبب تهم الفساد التي قد تُجبره على التخلي عن منصبه إضافة إلى الإخفاقات المتتالية في مسعى تشكيل حكومة جديدة هذا العام. ويمثل مسعى سعار للفوز بقيادة الليكود أول تحدٍ داخلي خطير لنتنياهو، الذي خدم أكثر من 10 سنوات في منصبه. على الرغم من أن سعار لا يزال يُعتبر المنافس الأضعف على قيادة الليكود في مواجهة رئيس الوزراء المتعثر، إلا أنه يبدو أن مسعاه يزداد زخماً قبل تصويت الحزب يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وباعتباره مساعداً سابقاً ووزيراً كبيراً في حكومة نتنياهو، يُعتبر سعار منذ فترة طويلة نجماً صاعداً في الليكود ووريثاً محتملًا في المستقبل. لكن بينما ينتظر آخرون بصبر أن يتنحى نتنياهو بمفرده، بدا أن سعار هو الشخص الوحيد الذي تجرأ على المنافسة على الرئاسة.

The Guardian

الوزير الموكل بملف تعديل نظام التقاعد في فرنسا يتقدم باستقالته مع دخول إضراب وسائل النقل يومه الثاني عشر

استقال المسؤول الفرنسي الذي يقود عملية إصلاح المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل بسبب فضيحة تتمحور على مبالغ مدفوعة لم يعلن عنها، مع دخول إضراب وسائل النقل الذي شل البلاد يومه الثاني عشر اعتراضاَ على التعديلات الحكومية المقترحة، ما يعرّض مشاريع آلاف الأشخاص للفشل خلال موسم الأعياد.

وصبّت النقابات العمالية جام غضبها على جان بول ديليفوي بعد أن اعترف في نهاية الأسبوع بأنه فشل في الكشف عن 13 وظيفة في القطاع الخاص، سواء مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر، خلال تصريحه الأخير عن موارده. وكشفت المعلومات أن ديليفوي تقاضى من وظيفته كرئيس لمكتب الفكر التربوي "بارالاكس" حوالي 5400 يورو شهرياً علاوة على راتبه الوزاري وهي أموال كان يجب أن يتنازل عنها بموجب قانون الشفافية السياسية الصادر في العام 2013. وصرّح مسؤول في الرئاسة الفرنسية: "لم يكن ديليفوي يقصد أن يتناسى التصريح عن هذه الموارد وسيكون بإمكانه الآن تبرير ما حصل"، مضيفاً أن إيمانويل ماكرون سيُعيّن مفوضاً جديداً لاستلام مهمة التعديلات على نظام التقاعد "في أسرع وقت ممكن". ووصف لوران بيرغر، رئيس أكبر اتحاد في فرنسا CFDT أخطاء ديليفوي بالـ"مروعة"، وقال لإذاعة فرانس إنفو "من الواضح أنها تلحق الضرر بمصداقيته".

روسيا اليوم

روسيا والصين تقترحان تخفيف العقوبات حيال كوريا الشمالية

أعدّت موسكو وبكين مشروع قرار في الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف سلسلة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بهدف تحسين الوضع الإنساني في البلاد. وجاء في نص مشروع القرار، ينبغي على مجلس الأمن أن يعدّل العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية، لأن دولة كوريا الشمالية تفي بالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويحدد القرار، أنه يجب رفع العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة السكان المدنيين في كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن. ووفقاً لنص الوثيقة، يجب على لجنة 1718 (المسؤولة عن العقوبات ضد كوريا الشمالية) أن "تتبع النهج الأكثر ملاءمة" استجابة لطلبات الاستثناءات من عقوبات الأمم المتحدة الحالية ضد كوريا الشمالية للأغراض الإنسانية. وجاء في المشروع، إن "مجلس الأمن يقرر استثناء مشاريع التعاون بين الكوريتين في مجال الطرق والسكك الحديدية من العقوبات الحالية للأمم المتحدة". هذا وفرض مجلس الأمن في عام 2017 ، استناداً إلى تقرير لجنة 1718، أشد العقوبات الاقتصادية والتجارية في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، بسبب استمرار حكومة كوريا الشمالية في تنفيذ تجارب نووية وصاروخية باليستية. ويذكر أن اللجنة 1718 بالأمم المتحدة تتولى القضايا المتعلقة بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.