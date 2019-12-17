وكالة الأناضول

طائرة "بيرقدار" التركية تجري أول مهمة لها في شرقي المتوسط

نفذت طائرة تركية بدون طيار من طراز "بيراقدار TB2"، الإثنين، أول مهمة لها في شرقي البحر المتوسط، عقب وصولها جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الطائرة التركية "بيرقدار TB2"، أقلعت من مطار "غجيت قلعة" في قبرص التركية، لتجري أول مهمة لها في شرقي المتوسط. وأضاف أنه من المتوقع أن تستغرق المهمة الأولى في شرقي البحر المتوسط حوالي 10 ساعات.

وكالة أنباء رويترز

إسبر يدعو العراق إلى إيقاف الهجمات على قواعد تستضيف قوات أميركية

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر حث عبد المهدي يوم الاثنين، على اتخاذ خطوات لإيقاف قصف القواعد التي تضم قوات أميركية.

جاء ذلك بعد أن حذر مسؤول أميركي عسكري بارز الأسبوع الماضي، من أن هجمات تشنها فصائل مدعومة من إيران على قواعد تستضيف قوات أميركية في العراق، تدفع كل الأطراف صوب تصعيد خارج عن السيطرة.

وتزايدت في الأسابيع القليلة الماضية الضربات الصاروخية التي تستهدف قواعد عراقية، يتمركز فيها أيضاً أفراد من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وكالة فرنس برس

ستولتنبرغ يحذّر من أن حلف الأطلسي يواجه أكثر بيئة أمنية تعقيداً منذ ولادته

حذّر أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الكويت الاثنين، من أنّ المجموعة التي تضم أقوى دول العالم تواجه أكثر بيئة أمنية تعقيداً منذ نشأتها قبل 70 عاماً، داعياً إلى الاستعداد للرد على التهديدات.

يأتي التحذير من التحديات الأمنية التي تواجه الحلف، في وقت تسود الخلافات بين أعضائه، وهي توتّرات طغت على قمة الحلف الأخيرة في الرابع من كانون الأول على مشارف لندن للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجموعة. وتعهّد قادة حلف شمال الأطلسي الـ29 بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والإرهاب، لكن المشاعر السيئة استمرت حتى نهاية اجتماع الحلف الذي تواصل يومين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: معارض السلاح في 2019 حققت صفقات بأكثر من 558 مليون دولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نتائج المعارض المتخصصة في مجالي الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي أقيمت خلال عام 2019، تشير إلى أن إجمالي قيمة الصفقات تبلغ نحو 35 مليار روبل (ما يعادل 558.600 مليون دولار). وأضاف الرئيس الروسي: "في هذا العام، أقيمت في روسيا سبعة معارض متخصصة، من بينها المنتدى العسكري التقني "الجيش - 2019 "، ومعرض القوات البحرية في سان بطرسبورغ ومعرض "ماكس – 2019 " لمعدات الطيران والفضاء في جوكوفسكي".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان ترتكز على القضايا الثنائية بين طوكيو وطهران

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "عباس عراقجي": أن المحور الرئيسي للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية "حسن روحاني" إلى اليابان، يدور حول القضايا الثنائية بين طهران وطوكيو وأيضاً مشاورات الجانبين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وفي تصريح للصحفيين الاثنين عقب "ملتقى تنمية العلاقات التجارية بين إيران واليابان" بطهران، لفت عراقجي إلى أن الرئيس روحاني سيقوم بزيارة مكثفة لا تتعدى الـ 24 ساعة إلى طوكيو.

وتابع: ستجري المشاورات في طوكيو بين الجانبين الإيراني والياباني، وذلك على امتداد المشاورات الواسعة التي كانت قد جرت خلال زيارة رئيس وزراء اليابان "شينزو أبي" الأخيرة إلى طهران.