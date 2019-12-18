الشرق الأوسط 11/12/2019

كندا على خطى فرنسا في فرض الضريبة الرقمية

تعتزم كندا فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة، مثل أمازون وغوغل وفيسبوك على غرار ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية التي تسببت في توتر بين باريس وواشنطن. ووفقاً لبيانات حزب ترودو، فإن فرض ضريبة على الإعلانات عبر الإنترنت التي قد تبدأ في الأول من نيسان ستدر ما يقدر بنحو 540 مليون دولار كندي على الخزينة الكندية في السنة الأولى، لترتفع إلى 730 مليون دولار بحلول عام 2023. وأعلنت واشنطن المحادثات مع منظمة التعاون الاقتصادي هي السبيل لحل قضية الضرائب الدولية، في الوقت الذي هددت فيه بفرض رسوم جمركية على المنتجات الفرنسية رداً على ضريبة الخدمات الرقمية. ويأتي التحرك الكندي متزامناً مع ما يظهر أن كندا والولايات المتحدة والمكسيك على مقربة من وضع اللمسات الأخيرة على تعديلات بشأن اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولون من الدول الثلاث في مكسيكو سيتي لبحث أحدث التعديلات على الاتفاق. وترى كندا اقتصادها يتعامل بمرونة مع الحروب التجارية القائمة. وقال تيموثي لين، نائب محافظ بنك كندا المركزي، أن التضخم في كندا لا يزال مستهدفاً، وأن سوق العمل القوية تشير إلى مصادر النمو، مضيفاً بسبب هذه القوة وسط الاضطرابات، نقول إن كندا مرنة، وإن لم تكن محصنة.

الشرق الأوسط 13/12/2019

مخاوف يابانية من تداعيات الغموض العالمي

قال نائب محافظ البنك المركزي الياباني إن حالة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تستحق الاهتمام، وإن البنك المركزي الياباني ينظر بحذر إلى التطورات المستقبلية. وأضاف أمام مؤتمر اقتصادي لقادة الأعمال في مدينة اوكاياما اليابانية، أنه رغم ذلك توجد مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وأشار إلى الغموض الشديد الذي يحيط بنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وبالنسبة للاقتصاد، قال الطلب المحلي سيتجنب أي تراجع كبير رغم تراجع قوة الدفع على المدى القصير نتيجة التباطؤ العالمي وزيادة معدل ضريبة المبيعات، مشيراً إلى أن الاقتصاد الياباني سيظل يعاني من تراجع الأداء في ظل تراجع الصادرات والنشاط الإنتاجي. وعن السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي الياباني، قال نائب محافظ البنك إنه في ظل المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي ومستوى نمو الأسعار، فإن السياسة النقدية الحالية مناسبة في الوقت الراهن، مضيفاً أن البنك لن يتردد في اتخاذ المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا فقد قوة الدفع اللازمة لرفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنوياً.

الجمهورية 13/12/2019

"المركزي" الأوروبي: مواصلة ضخ السيولة والتحفيز

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية من دون تغيير في أوّل اجتماع للرئيسة الجديدة للبنك كريستين لاغارد، أمس، بما يشير إلى استمرار ضخ المال بشكل واسع والاستعداد لمزيد من التحفيز في ظل استمرار معاناة اقتصاد منطقة اليورو من اضطراب عالمي أوسع نطاقاً. في ظل نمو لا يزال أقل بكثير من الإمكانات في تكتل العملة الأوروبية الموحدة الذي يضم 19 عضواً وتضخّم أقل من المستهدف، أطلق البنك المركزي الأوروبي العنان لحزمة تحفيز جديدة في أيلول. يعني ذلك أنّ السياسة ستظل بشكل فعلي لأشهر مقبلة على نفس أوضاعها الحالية، بما يعطي لاغارد وقتاً ومجالاً لإيجاد موطئ لقدمها. وفي ضوء القرار الصادر أمس، يظل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي لأجل ليلة، وهو حالياً أداة سعر الفائدة الرئيسية للبنك، عند المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.50 بالمئة. وما زال سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، من دون تغيير عند صفر بالمئة، بينما يبلغ سعر الفائدة لأداة إقراض هامشي، أداة الاقتراض الطارئة لأجل ليلة للبنوك، عند 0.25 بالمئة.

الشرق الأوسط 16/12/2019

الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة تمنح بكين متنفّساً

يشكل الإتفاق التجاري المرحلي بين واشنطن وبكين فرصة للرئيس شي جينبينغ لالتقاط أنفاسه في مواجهة التباطؤ الإقتصادي الصيني والمخاوف حيال الأوضاع في هونغ كونغ، رغم أنّه لا ينص على تسوية للمشكلات الجوهريّة بين البلدين. فبعد نحو عامين من حرب تجاريّة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعكس المؤشّرات الاقتصادية في الصين تراجعاً. وحذّر الخبير الاقتصادي في بنك "نومورا" للاستثمار تينغ لو بأنّ "الأسوأ قادم، وعام 2020 سيكون على ما يبدو عاماً آخر صعباً" وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد محضر للاجتماع نشرته وكالة "الصين الجديدة" للأنباء بأنّ مصادر التقلّبات والمخاطر ازدادت بشكل كبير في العالم. يجب أن تكون لدينا خطّة" لمواجهتها. وأعلنت بكين وواشنطن الجمعة هدنة في حربهما التجاريّة، بموجبها يتخلّى ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة مشدّدة كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على نحو 160 مليار دولار من المنتجات الصينية، فيما أفادت بكين بأنّ الإدارة الأميركية وافقت على خفض الرسوم المشددة السارية المفعول بصورة تدريجيّة. في المقابل، لن تفرض الصين رسوماً جمركية إضافية على أكثر من ثلاثة آلاف منتج أميركي، بينها قطع تبديل السيارات، كما كانت تهدد.