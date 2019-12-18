الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية دعا دل كول للتحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف يونانية للمياه الإقليمية تعمل لصالح العدو: نرفض أي تعد على حقوقنا المشروعة

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، في خلال استقباله في قصر بعبدا، "التحقيق في أسباب خرق باخرة استكشاف للنفط يونانية تعمل لصالح الجيش الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية والبقاء فيها لمدة 7 ساعات". وأكد الرئيس عون أن "لبنان يرفض أي تعد على حقوقه المشروعة ضمن مياهه الإقليمية"، معتبراً أن "الخروق الإسرائيلية البحرية للسيادة اللبنانية لا تقل خطورة عن الخروق البرية والجوية التي تواصل إسرائيل القيام بها".

وكالة الأناضول

دعوة أردوغان للعالم: نفط سوريا لإعمارها وتوطين اللاجئين

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نداءً إلى القوى العالمية الفاعلة لاستخراج النفط السوري وإنفاق عائداته للاجئين الذين سيتم توطينهم في الشمال السوري. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين، بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. واستشهد أردوغان بعبارة كتبت على جدران مدينة حلب: "لو كان ما يسيل من أطفالنا نفطاً بدل الدم لتدخل العالم فوراً" قائلاً: "تشرح بشكل واضح للغاية المأساة الإنسانية في سوريا منذ 9 أعوام، فالجهود المبذولة لحماية آبار النفط لم تبذل من أجل الأطفال الفارين من البراميل المتفجرة للنجاة بأرواحهم".

وكالة أنباء رويترز

مواجهة متوقعة في مجلس الأمن الدولي بشأن شحنات المساعدات عبر الحدود لسوريا

على مدى السنوات الست الماضية، تعبر الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الحدود إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن في أربعة أماكن مُصرح لها من مجلس الأمن الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص. وحقق جونسون وحزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه فوزاً كبيراً في الأسبوع الماضي عندما فاز الحزب بأغلبية 80 مقعداً، وهي أغلبية كبيرة، في انتخابات مبكرة قال إنه اضطر للدعوة إليها لكسر الجمود حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويهدف المجلس المكون من 15 عضواً إلى تمديد الموافقة على هذه العمليات هذا الأسبوع، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنها ضرورية.

وكالة فرنس برس

ترامب يتهم بيلوسي بـ"تقويض الديموقراطية الأميركية" على خلفية السعي لعزله

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي، بـ"تقويض الديموقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب. وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة"، "فإنك تعلنين حرباً مفتوحة ضد الديموقراطية الأميركية"، مضيفاً "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس. ويصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديموقراطيون هذا الأسبوع، ربما اعتباراً من الأربعاء، على تهمتين تبنتهما اللجان ضد ترامب: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مبعوث أميركي يزور الصين لبحث قضية كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن أكبر مفاوضي الولايات المتحدة، والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجين، سيزور الصين يومي 19 و 20 من الشهر الجاري، لبحث كوريا الشمالية. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "بعد زيارته إلى سيول وطوكيو في الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول، سيغادر الممثل الخاص بيجين إلى بكين يومي 19 و20 كانون الأول، لعقد لقاءات مع مسؤولين في جمهورية الصين الشعبية لمناقشة الحاجة إلى الحفاظ على الوحدة الدولية فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية". وأعدت موسكو وبكين مشروع قرار في الأمم المتحدة، تقترحان من خلاله تخفيف بعض العقوبات حيال كوريا الشمالية من أجل تحسين الوضع الإنساني في البلاد واستئناف المحادثات السداسية.