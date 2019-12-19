أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري ــــ يزيد صايغ 14/12/2019

إن التقديرات الوردية حول المؤشرات الاقتصادية الكبرى في مصر، التي يُصدرها مسؤولون مصريون ونظراؤهم في الحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية، تغضّ الطرف عن المشاكل الأساسية الكامنة في الانتاجية والابتكار الخفيضين، وفي القيمة المضافة المحدودة، وفي الاستثمارات غير الكافية في معظم القطاعات الاقتصادية. ربما يأمل هؤلاء المسؤولون بأنه سيكون بمستطاع السيسي، بطريقة ما، بناء دكتاتورية تنموية ناجحة، ما قد يفسّر أسباب قفزهم فوق المضاعفات الاجتماعية لمقاربة حكومته الاقتصادية، ولقمعها العنيف للحريات السياسية والاجتماعية، ولخروقاتها الفادحة لحقوق الإنسان. اللازمة هنا هي الاعتقاد المكين بأن المؤسسة العسكرية هي طرف فاعل اقتصادي وإداري جيّد، كما تزعم هي نفسها، وبأنها ستنسحب من حلبة الاقتصاد حين يكتمل نموّه. بيد أن الاتجاهات الراهنة تشي بأن السيسي سيبقى أسير شركائه الأساسيين في الائتلاف الحاكم، ورهينة الاندفاع العسكري إلى زيادة وتيرة الانخراط في الاقتصاد.

حربٌ على جبهتَين - لين أبي رعد – 16/12/2019

قالت إن المتظاهرين اللبنانيين يسعون إلى إحداث تغيير في النقابات القائمة وإنشاء نقابات جديدة غير خاضعة إلى سيطرة السياسيين، فالمعركة من أجل نقابات ومنظمات عمّالية مستقلة وديمقراطية ذات طابع تمثيلي هي صورة مصغّرة عن المعركة الأوسع نطاقاً في شوارع لبنان. يجسّد الفوز الذي يحققه مرشحون مستقلون في الانتخابات انتصارات صغيرة قد تؤول إلى انتصارات أكبر في الانتخابات النيابية المقبلة. إذن، يمكن للنقابات والاتحادات المهنية والعمالية أداء دور أكبر في الانتفاضة، إذ إنها قادرة على بناء أواصر الوحدة بين الأعضاء، وحشد الدعم، وإظهار قوتها في الشارع، مثلما فعلت تاريخياً ومثلما تفعل في التظاهرات الراهنة.

تبرير ترامب الفظّ - أرميناك توكماجيان – 13/12/2019

تطرّق إلى قول الرئيس الأميركي أن واشنطن تريد أن تضع يدها على النفط السوري لكن ما لم يقله ترامب هو أن الأهداف الأميركية في سوريا تذهب أبعد من الذريعة الرسمية التي يسوقها من خلال حديثه عن رغبة بلاده في السيطرة على النفط السوري. فوجود الولايات المتحدة هناك يمنحها نفوذاً في مقابل إيران والنظام السوري وروسيا، وهذا هو أحد الأسباب وراء المعارضة الشديدة التي يُبديها الحزبان الجمهوري والديمقراطي للانسحاب الأميركي الكامل من سورية. وفي سياق الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، يُشكّل الدور الكردي في الحؤول دون صعود الدولة الإسلامية من جديد، سبباً إضافياً في هذا الإطار. ويُعتبَر الانتشار الأميركي، ولا سيما حول حقول النفط، محورياً من أجل إفساح المجال أمام الحليف الكردي ليستمر في الإفادة من العائدات النفطية. وقال توكماجيان إن الاستثمار في النفط السوري كانت مجرد ذريعة لتبرير قرار الرئيس الأميركي بالعدول عن الانسحاب من سوريا، علماً بأن هذا الاستثمار هو في الواقع غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية.

في خضم تقارير عن نقل إيران صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق لتنفيذ ضربات ضد القوات الأميركية، كيف قد يكون رد واشنطن على هذه الخطوة؟ - مايكل يونغ – 12/12/2019

قال إن أحدث الأخبار التي تفيد بأن إيران تنقل صواريخ إلى العراق هي في الواقع قديمة، لأن هذه الأنواع من الروايات انتشرت منذ العام 2015، حين بدأت طهران بتزويد حلفائها في قوات الحشد الشعبي بصواريخ قصيرة المدى خلال الحرب ضدّ الدولة الإسلامية. في الحقيقة، أقدمت إسرائيل، في تموز/يوليو وآب/أغسطس من العام 2019، على شنّ سلسلة من الضربات الجوية على قواعد لقوات الحشد الشعبي، في إطار حملة تسعى جزئياً إلى استهداف هذه الأسلحة. وما يمكن للولايات المتحدة فعله حيال هذا التطوّر ليس بالشيء الكثير: أولاً، نفوذها انخفض بشكل كبير في بغداد. فالوجود الأميركي يتعرّض بشكل مستمر إلى حملات من السياسيين العراقيين، كما لم يُقدم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على أي خطوة حيال تحركات إيران. ثانياً، وعلى الرغم من السياسة التي اعتمدتها واشنطن لممارسة "أقصى درجات الضغط" على إيران، إلا أن الرئيس دونالد ترامب ليس مهتماً حقاً لا بإيران ولا بالعراق خاصةً. ويعني ذلك أن قدرة الإدارة الأميركية على القيام بأي خطوة محدودة للغاية، لأنها لا تستطيع الحصول على دعم الرئيس. لننظر وحسب إلى ما يحدث في سوريا أو عرض ترامب المشاركة في محادثات من دون الاتفاق على شروط مسبقة مع إيران، لنرى المشاكل التي سيواجهها صنّاع السياسة مع الرئيس.

أزمة تونس العميقة – 17/12/2019

إن أزمةً سياسيّة مُستعصيّة لازمت الحياة الوطنيّة على امتداد السنوات الماضية وما زالت تُلقي بتأثيراتها على الحياة الوطنيّة إلى حدّ اللحظة الراهنة المتميّزة بالمشاورات لتشكيل الحكومة التاسعة منذ الثورة وتركيز مؤسّسات الحكم بعد ثالث انتخابات عامة تشهدها البلاد، إذ لم تتخلّص البلاد من التجاذبات بسبب عدم الحسم في مسائل جوهريّة متعلّقة بالمسار الذي تمّ اختياره مباشرة إثر الثورة في التأسيس الجديد والانتقال نحو الحريّة والانتظام الديمقراطي. إنّ الأزمة في تونس أعمق من مؤشرات اقتصادية واجتماعيّة وأبعد من بيانات موازنات المالية العموميّة والضغوط المسلّطة على مؤسّسات الدولة والمؤسسات الاقتصاديّة والقدرة الشرائيّة للمواطن، هي أزمة ذهنيّة وفكريّة مرتبطة باضطراب في الجهاز المفاهيمي لجزء من الفاعلين في الشأن العام وبغياب النظرة الواحدة والمشتركة داخل الأحزاب والنخبة حول طبيعة المرحلة التاريخيّة التي تعيشها البلاد واستحقاقاتها الحتميّة والعاجلة. إنّ معالجة الاستحقاقات الحقيقيّة التي يطلبها المواطن في معيشه اليومي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي لا يُمكن لهما التحقّق دونما نظر عميق إلى الأزمة العميقة التي تعيشها أطياف من النخبة في إمعانها التشكيك في المشتركات الوطنيّة الثابتة وفي صدارتها الإرث التاريخي المشترك للتونسيّين، وأيضا في عدم إيمانها بالمسألة الديمقراطية ورفضها لمسار العدالة الانتقاليّة وعدم انصياعها للخيار الحضاري الأكبر في حتميّة إنفاذ مصالحة وطنيّة شاملة وعاجلة.

ميزانية إيران الجديدة محدودة ولكنها ليست بالقدر الكافي - پاتريك كلاوسون – 13/12/2019

لا تنطوي جميع الأخبار المحيطة بالاقتصاد الإيراني على الشؤم والكآبة. فروحاني محق في أن الاقتصاد غير النفطي عاد إلى النمو بعد أن وصل إلى أسوء حال له في وقت سابق من هذا العام. وعلى الرغم من الأوقات العصيبة، واصلت الحكومة الإيرانية القيام باستثمارات كبيرة. على سبيل المثال، تجاوز الآن إنتاج إيران من الغاز الطبيعي من الحقل البحري الذي تشترك فيه مع قطر، إنتاج الدوحة للمرة الأولى - وهو تناقض حاد عما كان عليه الانتاج قبل ثماني سنوات، عندما أنتجت قطر ضعف ما أنتجته إيران. وتستمر مشاريع البنية التحتية العامة على قدم وساق، من بينها الطرق والسكك الحديدية والكهرباء. ومع ذلك، تشير الميزانية الجديدة إلى أنّ طهران لم تتكيف بالكامل مع فقدان الإيرادات النفطية. وستحتاج الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ تدابير إضافية مؤلمة لتحقيق التوازن في الاقتصاد. وعلى الرغم من كل الحديث عن "اقتصاد المقاومة"، تستمر إيران في الاعتماد إلى حد كبير على الصناعات النفطية والصناعات المرتبطة بالنفط (مثل البتروكيماويات)، التي تزيد حصتها في عائدات التصدير عن مساهمتها في التمويل الحكومي. وإذا نجحت واشنطن في الضغط على مبيعات النفط الإيرانية أكثر فأكثر، فستزداد مشاكل البلاد سوءاً. على سبيل المثال، إذا أرغمت العقوبات الأمريكية الجمهورية الإسلامية على بيع النفط بأسعار مخفّضة بشكل كبير، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى تقويض الإيرادات الحكومية بنفس القدر تقريباً كما لو كانت إيران عاجزة عن تصدير هذا النفط على الإطلاق.