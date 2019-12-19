TL

حتى الساعة الاستشارات النيابية في موعدها غداً إلا أن الحريري لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة. فالرد الذي كان ينتظره الرئيس بري هذا المساء جاء بإعلان الرئيس الحريري عدم ترشحه، إلا أنه أكد أنه متوجه للمشاركة غداً في الاستشارات، مع إصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة. بدوره الرئيس عون مصر على إجراء هذه الاستشارات وعدم الذهاب إلى تأجيل ثالث، ‏وعلى قاعدة فليسم من يسمى لرئاسة الحكومة الجديدة.‏

المنار

الاستشارات النيابية في موعدها كما أكدت مصادر بعبدا، والحريري خارج نادي المرشحين، كما أكد في بيان. فماذا ستحمل الساعات المتبقية من المشاورات السياسية من سيناريوهات وأسماء؟ مع تقلب البورصات بين أسماء مطروحة بجدية وأخرى مفروضة خارجياً، إضافة إلى من يمني النفس أو من يطرح للتشويش..

nbn

ما لم يصدر بيان من بعبدا الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة قائمة في موعدها غداً فأي سيناريوهات ممكن أن تحمل؟... وماذا عن الخيارات البديلة بعد إعلان الرئيس سعد الحريري عدم ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة أو حتى تسمية شخصية يدعمها.

mtv

حسمها الرئيس الحريري: أنا المخلص لموقفي الذي أطلقته غداة استقالة الحكومة، لن أقبل بأن أشكل إلا حكومة اختصاصيين حياديين كالتي تطالب بها الانتفاضة. الموقف الحريري الواضح، وضع حداً للتفسيرات والتأويلات المعاكسة التي رافقت انفتاحه على شركاء التسوية في الأيام الأخيرة، وقد قرن الحريري موقفه هذا بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على الاستشارات في موعدها صباح غد الخميس، والتي سيشارك فيها ويسمي مرشحاً سنياً، أم مرشحة غيره لتولي المهمة.

NTV

الساعات المقبلة حاسمة، والأولوية الآن الحاجة لرئيس مكلف، بعدما أعلن الرئيس نبيه بري اليوم أن موضوع تشكيل الحكومة بنيوي، فهل تمر الاستشارات غداً، ويصبح للبنان رئيس مكلف، قد يقبل التكليف أو يرفضه لاحقاً تحت ضغوط تأليف الحكومة، أو يشهد الشارع في اللحظات الحاسمة المتبقية تطورات متسارعة تدفع في اتجاه التأجيل، في وقت ينفذ فيه الجيش اللبناني إجراءات استثنائية مشددة في كل لبنان.

OTV

مهما يكن من أمر، إن غداً لناظره قريب، ومن يزعم من الآن أنه يملك الحقيقة كاملة عما ستؤول إليه الأمور، سيثبت سريعاً أنه على خطأ، تماماً كما أثبتت تطورات الساعات الأخيرة خطأ عدد كبير من المحللين والسياسيين والإعلاميين الذين توصلوا إلى استنتاجات يمكن وصفها بالمتسرعة.

LBC

حسم الرئيس سعد الحريري قراره، وهو لن يكون مرشحاً لتأليف الحكومة. هذا الخبر على أهميته المدوية، أصبح من الماضي، لأن الأهم هو ما ستشهده الساعات المقبلة قبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة غداً.

الميادين

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ في ​العراق​ أن الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في ‏قضايا التظاهـرات، أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من ​المتظاهرين​.

الجزيرة

لفت القنصل القطري في مدينة ​اسطنبول​ التركية، منصور بن عبد الله السليطين، إلى أنّ "قطر و​تركيا​ نجحتا في تذليل الصعوبات كافّة من خلال التحرّك معًا، والتقدّم في صف واحد وتأييد بعضهما البعض"، مركّزًا على أنّ "علاقات الصداقة بينهما تُعتبر نموذجًا للعالم بأسره". وأكّد في كلمة خلال حفل استقبال قام بتنظيمه، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، أنّ "هذه العلاقات تعزّزت لا سيما في فترات الأزمات الّتي بيّنت لنا مدى قوّتها سواء على مستوى الحكومات أو الشعوب"، موضحًا أنّه "على مرّ التاريخ، هناك علاقات جيّدة بين المجتمعَين التركي والقطري، وخلال الأعوام الأربع الماضية تأسّست شراكات استيراتيجيّة سياسيًّا واقتصاديًّا، فضلًا عن عدد كبير من الاتفاقيّات الّتي تَخدم مباشرةً تطلّعات وآمال الشعبين".

العربية

ثمن حاكم دبي، محمد بن راشد، "تصدر دولة ​الإمارات​ عدداً من مؤشرات التنافسية ​العالمية للعام الجاري، مع اقتراب عيد تأسيسها الخمسين"، قائلاً "إن الإمارات أفضل دولة ونحبها ونعشقها". وأعلن بن راشد أن "عام 2020 سيكون عام الاستعداد لخمسينية الإمارات"، مؤكداً "نريد تطوير خططنا، مشاريعنا، تفكيرنا.. قبل خمسين عاماً صمم فريق الآباء المؤسسين حياتنا اليوم ونريد العام القادم تصميم الخمسين عاماً القادمة للأجيال ​الجديدة​".