لبنان الحر

أوضحت النائب ​ستريدا جعجع​ أنه "بعدما سمعنا من رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ رفضه تولي رئاسة حكومة من غير الاختصاصين لا ترضي ما يطالب به الشعب اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان اقتصادياً ومالياً، لا يمكنني إلا أن أنوه بهذا الموقف الوطني الحكيم، الذي يذكرنا بمواقف الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ الذي كان يردد دائماً: "ما حدا أكبر من بلده" وبقافلة شهداء ​14 آذار​ من رفيق الحريري مروراً بوسام الحسن​ وصولاً إلى الوزير ​محمد شطح​".

صوت لبنان

أعلنت النائب ​بولا يعقوبيان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،​ "تأييدها ودعمها لمبادرة ​حزب الكتائب​، وضم توقيعها على ​العريضة​ ضد جدار الفصل بين الشعب وممثلي الشعب".

radio orient

أكد النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "لا للمندسين، صانعي الفتن الطائفية والمذهبية، بهدف إجهاض انتفاضة الشعب، لا عودة للانقسامات والمتاريس والتحريض الطائفي والمذهبي، نحو دولة مدنية تصون الأديان والمعتقدات وتلغي الحواجز بين أبناء الوطن الواحد. ولأهلنا في إقليم الخروب نقول: كنا وسنبقى عائلة واحدة، نموذجاً يحتذى به".

اذاعة النور

أشار النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "​واشنطن​ تسعى بشدة لإخلاء سبيل​ جزَار ​الخيام​ العميل ​عامر الفاخوري​ الذي مارس أبشع عمليات التعذيب والقتل بحق مواطنين لبنانيين".

صوت المدى

رأى النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قمة عدم الأهلية عندما يصبح ضمان ودائع اللبنانيين وتعليق مهل الدفع لقروض الإسكان وتأمين ​التغطية الصحية​ و​الدواء​ لآلاف المضمونين والسعي لتثبيت التزامات لبنان منعاً للانهيار أمراً هامشياً، عند بعض أهل السياسة​ والشارع ليتباروا بتبادل الشتائم والاتهامات والردود السخيفة".