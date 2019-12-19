"اللواء" أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد وذلك قبيل محادثات جديدة لرئيس الوزراء إدوارد فيليب مع الشركاء الاجتماعيين، ملمّحاً إلى إمكانية تحقيق تقدّم بحلول نهاية الأسبوع.

"الشرق الأوسط" هيمنت أجواء من التوتر على أروقة الكونغرس الأميركي أمس، حيث تبادل النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الاتهامات قبل التصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب.

"الشرق الأوسط" وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وراء منصة المجلس وقالت: الرئيس ترمب انتهك الدستور الأميركي نحن لم نأت إلى الكونغرس لعزل الرئيس لكنه لم يترك لنا أي خيار، ويشار إلى أن إجراءات العزل ستنتقل إلى مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب.

"الجمهورية" رفع الكونغرس الأميركي أمس، الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة في خطوة تنطوي على تحد لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.

"الجمهورية" حذّرت تركيا من أن تحرك الولايات المتحدة لرفع الحظر عن قبرص سيشكل تصعيداً خطيراً في ظل تدهور العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

" الجمهورية" حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس من أن الفشل في التفاوض سريعاً على اتفاق تجاري جديد بعد بريكست سيضر ببريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي.

"الشرق الأوسط" طالب السفير الإيراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد أمس الحكومة البريطانية بالعمل على تنفيذ التزامات الاتفاق النووي مضيفاً أن السياسة الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تجاه إيران تبذل جهوداً لخفض التوتر في العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن لندن تنظر إلى طهران على أنها سوق كبيرة في مرحلة ما بعد بريكست.

أبلغ أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف بأن طهران ستكون "مضطرة" إلى المضي قدماً في خطوات أخرى من مسار خفض تعهداتها النووية اذا استمر مسار عدم الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي.

"اللواء" أعلنت إيران أمس رفضها للمفاوضات التي تجربها الولايات المتحدة مع حركة كالبان الأفغانية، معتبرة أن أي عملية تستثني حكومة أفغانستان لن تصب في مصلحة البلاد.