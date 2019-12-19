الديار/ محمد بلوط

تساءل: كيف كان المشهد عشية الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة، وما هي أسباب تضاؤل نسبة المؤيدين للرئيس الحريري؟ ونقل عن مصادره قوله إنّ الرئيس سعد الحريري كان يعوّل على إقناع "القوات اللبنانية" بتسميته لتعزيز الغطاء المسيحي له، لافتاً إلى أنّه أوفد مستشاره غطاس خوري قبل الموعد الثاني للاستشارات إلى معراب في مهمة اعتبر أنّ نتائجها الإيجابية في متناول اليد، لكنه فوجئ بأن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مكان أو مقلب آخر مضيفاً أنّه برّر موقفه السلبي بالرغبة بل والإصرار على الإتيان بحكومة اختصاصيين كاملة، ناصحاً الرئيس الحريري بعدم إقحام نفسه والمشاركة في الحكومة العتيدة.

الديار/ابراهيم ناصر الدين

تحت عنوان "الضغوط" الأميركيّة لفرض تكليف نواف سلام تجبر الحريري على الاعتذار"، أشار أنّ الولايات المتحدة نجحت في اثارة "الشبهات" حول السفير نواف سلام بعد محاولات مستميتة لتسويقه لرئاسة الحكومة، لافتاً إلى أنّ الضغوط في الساعات القليلة الماضية نجحت في إجبار الرئيس سعد الحريري على سحب ترشيحه لإتاحة الفرصة لفرضه مرشحاً وحيداً مضيفاً أنّ هذا ما سيدخل البلاد في أزمة مفتوحة خصوصاً مع "احتراق اوراق" سلام الذي لن ينجح في الدخول الى السراي الحكومي بعدما بات واضحاً حجم الأدوار "المشبوهة" المكلف بها على الساحة اللبنانية. ونقل عن أوساط وزارية بارزة قولها إنّ الرئيس الحريري لم يكن يريد الدخول في مواجهة واضحة مع سلام الذي لن يشكل الحكومة المقبلة حتى لو حصل على الأصوات الكافية "للتكليف"، وختم بالقول إنّ الحريري قد رفض التنازل عن "شروطه" كما رفض خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري التفاوض حول شكل الحكومة.

أحمد الزعبي/ اللواء

قال إنه من حيث المبدأ ستجري اليوم الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس لتشكيل الحكومة، وهو الموعد الثالث لها. ولمن لا يذكر فإن لبنان يعيش بلا حكومة منذ 29 تشرين الأول الماضي تاريخ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أي منذ 52 يوماً، في وقت تتقلّب البلاد بين حدّي الفتنة والفوضى أو الإفلاس والانهيار، على وقع السجالات السياسية التي تتذرع بالدستور شماعةً للتعطيل. وقال إن حكومة مصغرة برئاسة شخصية تحظى بالثقة والاحترام، تعمل على تنفيذ الأولويات كخطوة أولى في طريق الإصلاح المنشود، قادرة على إقناع الشعب، من الذين نزلوا إلى الساحات ومن المترددين، بأن الزمن تغير، وأن العبور إلى دولة عصرية مدنية، ومواطنة حقيقية ممكن، وأن صرخات الثائرات والثائرين في بيروت والمناطق وصلت، وأن كل أعمال البلطجة والفوضى ومحاولات خنق الثورة فشلت، وأن إرادة التغيير انتصرت، وكل ذلك رهن باستشعار القيادات السياسية الراهنة هول الأزمة وحجم الضغوطات التي يواجهها القسم الأكبر من اللبنانيين، وتبقى الخطوة الأولى في الاستشارات التي طال انتظارها ويقال أنها ستنجز اليوم.

اللواء/ د. عامر مشموشي

في قراءة جديدة للمشهد الذي استجدّ بعد عزوف دولة الرئيس الحريري عن الترشّح لتشكيل الحكومة تميل الأوساط السياسية إلى اتفاق فخامة رئيس الجمهورية في مقاربته الملف الحكومي منذ انطلاقة الانتفاضة قبل شهرين لجهة الاتفاق المسبق على التأليف قبل التكليف، وفي هذا السياق تلفت أوساط عونية إلى أن قرار الحريري بالعزوف يعدّ المؤشر الأقوى إلى أن طبخة الصفقة السياسية والحكومية لم تنضج حتى اللحظة ما يعني أن من غير "الفطنة" أن ينطلق العمل بها قبل أن تنجز، منبّهة إلى أن أي مغامرة من هذا النوع تعني إغراق البلاد في مجهول قد يجرّها إلى ما لا تحمد عقباه. وما بدأ بالشغب الذي سُجّل في الشارع في الأيام الماضية يعطي إشارة خطيرة إليه.

الأخبار/ محمد وهبة

ترتفع احتمالات تخلّف المصارف عن سداد التزاماتها تجاه مصارف المراسلة الأجنبية، ما يعرّضها للانعزال بشكل كامل عن النظام المالي العالمي وصولاً إلى صدور أحكام قضائية في الخارج بإفلاسها. فاعتباراً من شباط المقبل لن يكون بإمكان المصارف تسديد قيمة الاعتمادات المستحقّة عليها لمصارف المراسلة، وهي حاولت سحب دولاراتها من حساباتها الجارية لدى مصرف لبنان، إلا أن هذا الأخير رفض متذرّعاً بأنه لن يسمح بتحويل دولاراته إلى الخارج.

الأخبار/ عبد الكافي الصمد

أسبوعان فقط أمضاهما رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين في منصبه رئيساً منتخباً لاتحاد بلديات الفيحاء، قبل أن يقدّم استقالته، الاثنين الفائت، من منصبه الذي انتخب فيه يوم 3 كانون الأول الجاري، ومسجلاً هذه الاستقالة رسمياً في قلم محافظة الشمال في سرايا طرابلس. هذه الاستقالة من رئاسة الاتحاد التي كانت حكراً على بلدية طرابلس منذ تأسيس الاتحاد في 25 أيار 1982، برّرها علم الدين بأنها جاءت "بعدما امتنع رئيس بلدية طرابلس رياض يمق عن المشاركة في الاتحاد وعن حضور جلساته فيه، وعلّق رئيس بلدية القلمون عضويّته فيه، ما يعني أن هذا سيشكل عقبة أمام عمل الاتحاد وإنتاجيته". وأضاف: "لم أعتد أن أكون رئيساً غير منتج، وخصوصاً أن مدينة طرابلس ومدن الاتحاد كلها (الاتحاد يضم أربع بلديات هي: طرابلس، الميناء، البداوي والقلمون) ليس لديها ترف الوقت للمناكفات السياسية".

النهار/ علي حماده

وصف خطوة رئيس الحكومة سعد الحريري باعتذاره عن أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة بأنها خطوة صحيحة، وأنه أحسن صنعاً بتقديمه الاستقالة أولاً، ثم الاعتذارين بوجه رئيس الجمهورية و"حزب الله" رافضاً أن يكون واجهة لحكمهما ورافضاً شروطهما التي تنتمي إلى مرحلة ما قبل 17 تشرين.

الجمهورية/ أسعد بشارة

تناول موضوع انسحاب الرئيس سعد الحريري النهائي من السباق إلى تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الطابة انتقلت إلى مرمى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسط احتمالات كثيرة سيعمد إحداها وستكون بمثابة مسار لا تعرف نتائجه لا سيما أنه ليس من السهل السير بخيار حكومة الفريق الواحد خصوصاً في ظل انفلات الوضع الأمني.