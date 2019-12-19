THE WASHINGTON POST

مجلس النواب يعزل ترامب ليترك أثراً لا يمكن محوه على ولايته

صوّت مجلس النواب مساء الأربعاء على عزل الرئيس ترامب بتهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، بعد أن اعتبر الديمقراطيين أنه يشكّل تهديداً للأمة ليتركوا بالتالي علامة لا تُمحى على العهد الرئاسي الأكثر اضطراباً في العصر الحديث. بعد 11 ساعة من الجدل العنيف في قاعة مجلس النواب بين الديمقراطيين والجمهوريين حول سلوك ترامب في التعامل مع أوكرانيا، صوّت النواب بشكل شبه كامل على أسس حزبية لعزل الرئيس. ويصبح ترامب بهذا الشكل ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المحاكمة في مجلس الشيوخ - وهي محاكمة ستحدد ما إذا كانت ستتم إقالته من منصبه قبل أقل من عام واحد لترشيحه لإعادة انتخابه. إلا أن هذا التصويت في مجلس النواب لا يعني إقالة الرئيس إذ يجب على مجلس الشيوخ إجراء محاكمة لاتخاذ هذا القرار ومن المتوقع أن تجرى هذه المحاكمة في كانون الثاني.

THE GUARDIAN

وصول "بريكزيت" إلى حافة الهاوية سيؤذي المملكة المتحدة أكثر من الاتحاد الأوروبي بحسب فون دير لاين

حذرت أورسولا فون دير لاين من أن خروج بريطانيا من الاتحاد مع الوصول إلى حافة الهاوية في نهاية عام 2020 سيؤذي المملكة المتحدة أكثر مما سيؤذي الاتحاد الأوروبي مع تعبيرها عن نواياها "بالاستفادة بأكبر شكل ممكن من فترة 11 شهراً ستكون صعبة للتوصّل غلى صفقة تجارية بين الاتحاد والمملكة المتحدة. وأقرّت رئيسة المفوضية الأوروبية بخطر نفاد الوقت خلال المفاوضات، وهو خطر تزايد كثيراً بعد قرار بوريس جونسون الرمزي بإصدار تشريع خاص يمنع تمديد الفترة الانتقالية.

إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني، كما هو مفترض الآن في بروكسل، فستبقى البلاد في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة حتى 31 كانون الأول 2020، وعندها ستصبح أي ترتيبات يتم التفاوض عليها حديثاً بشأن قضايا مثل التجارة والأمن ومصائد الأسماك حيز التنفيذ. وأقرّت فون دير لاين خلال حديثها في بداية النقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أقرت بأن الوقت لم يكن كافياً أبدً لكي تؤتي تلك المحادثات المعقدة والمحفوفة بالمخاطر ثمارها.

روسيا اليوم

واشنطن تهاجم القرار الأممي الخاص بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي

هاجمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت كرافت خلال مداخلة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي بالمقر الدائم بالمنظمة الدولية بنيويورك حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، بأن القرار يوجه انتقادات "غير عادلة" لإسرائيل. وأكدت كرافت مساندة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت السفيرة الأميركية لأعضاء المجلس "قلت لكم من قبل، وسأقول مرة أخرى اليوم، إن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من كيلي كرافت".وهاجمت المندوبة الأميركية بشدة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صرحت بأن "إدارة ترامب تعارض بشدة هذا القرار لأنه قرار من جانب واحد، ويوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل". واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2334 بأغلبية 14 صوتاً (من أصل 15 دولة) وامتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت، في 23 ديسمبر 2016 .وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب إسرائيل بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، قد أبلغ أعضاء المجلس خلال الجلسة نفسها بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334. وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن "إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فوراً وبشكل كامل".