وكالة الأناضول

أردوغان: إنشاء مدن للاجئين بالمنطقة الآمنة سيكون إنجازاً تاريخياً

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في مدينة جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة. اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إنشاء مدن للاجئين في "المنطقة الآمنة" بسوريا، سيكون إنجازاً تاريخياً. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين في مدينة جنيف، التي زارها للمشاركة في المنتدى العالمي الأول للاجئين في مكتب الأمم المتحدة.

وكالة أنباء رويترز

الحريري في بيان: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يوم الأربعاء إنه لن يكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة، تاركاً الأمر دون بديل واضح لرئاسة حكومة سيتعين عليها معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 حتى 1990. جاء ذلك في بيان أصدره الحريري، عشية مشاورات رسمية لاختيار رئيس الوزراء الجديد وهو المنصب الذي يجب أن يشغله سني في نظام المحاصصة الطائفية بلبنان.

وكالة فرنس برس

مجلس النواب الأميركي يبدأ مناقشاته في شأن توجيه اتهام تاريخي إلى ترامب

بدأ مجلس النواب الأميركي جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله. ويتوقع أن تستمر المناقشات نحو ست ساعات في المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، على أن تنتهي بتبني اتهامين يستهدفان الرئيس الجمهوري هما استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية تنفي أنباء عن تحليق قاذفات روسية في الأجواء الإيرانية

نفت وزارة الدفاع الروسية معلومات صدرت عن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت تحليق قاذفات روسية في المجال الجوي الإيراني. وقالت الوزارة إن "المعلومات الواردة من أحد مصادر الإنترنت الإسرائيلي عن تحليق جوي مزعوم لقاذفات روسية في المجال الجوي الإيراني مزيفة ولا صحة لها". وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه نشرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق معلومات حول مسار القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى الروسية إلى سوريا: ويزعُم أنها أقلعت من مطاراتها وحلقت عبر المجال الجوي الإيراني للقيام بمهام قتالية في سوريا من أجل تقليل وقت الرحلة.