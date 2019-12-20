الجمهورية 16/12/2019

لوفرن خارج تشكيلة المونديال

أبقى ليفربول الإنكليزي، بطل أوروبا، مدافعه الكرواتي ديجان لوفرن خارج تشكيلته التي وصلت الى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2019، بينما ضمّ الهولندي جورجينيو فينالدوم. وسيغيب لوفرن بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها في المباراة التي فاز فيها فريقه على سالزبورغ النمسوي 2-0، ما ضمن له التأهّل الى ثمن نهائي دوري الأبطال.

إصابة دونسيتش في ليلة مجنونة

تعرّض نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونسيتش لإصابة في الكاحل، قبل أقل من 48 ساعة على القمة المرتقبة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بين فريقه وميلووكي باكس، صاحب أفضل سجل هذا الموسم.

الأخبار 17/12/2019

لايكرز لا يقهر وخسارة جديدة لـ"المحاربين"

قاد "الملك" ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى مواصلة انتصاراته المتتالية خارج قواعده، عندما ساهم في فوزه الثمين على مضيفه أتلانتا هوكس (101-96) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وهو الفوز الرابع عشر على التوالي لليكرز خارج قواعده، والرابع عشر من أصل 15 مباراة خاضها خارج الديار.

الجمهورية 17/12/2019

قرعة أوروبية نارية

سيحصل مانشيستر سيتي الإنكليزي مع مدرّبه الإسباني جوسيب غوارديولا على فرصة الثأر من ريال مدريد بعدما أوقعتهما قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مواجهة بعضهما.

اللواء 18/12/2019

تطوّر إصابة بوغبا...

كشف النرويجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن آخر تطورات إصابة بول بوغبا وديوجو دالوت قبل مواجهة كولشستر، ضمن الربع نهائي كأس الرابطة.

اللواء 19/9/2019

سر غياب نيمار..

غاب النجم البرازيلي نيمار، عن قائمة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التي خاضت مباراة لومان، في دور الــ 16 من كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، وبحسب مصادر بطل فرنسا فإن الأمر يعود لأسباب محض فنية.

أصغر تشكيلة لليفربول...

خاض ليفربول مباراته بمواجهة أستون فيلا في الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الانكليزية لكرة القدم بفريق تحت 23 عاماً بلغ معدل أعماره 19 عاماً و182 يوماً، وهي أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ الفريق في جميع المسابقات والبطولات التنافسية، كون الفريق الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب منشغلاً بلعب كأس العالم للأندية.