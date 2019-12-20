TL

علّق رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ في تصريح له لدى وصوله إلى منزله في تلة الخياط على تواجد المعتصمين أمام منزله، قائلا "أقل ما يمكنهم القيام به لأنه لا بد من معالجة الأمور التي يطالب بها الناس والحق معهم ونحن بحاجة لإرادة وإدارة"، مؤكداً أن "الحكومة لن تكون حكومة مواجهة ولا بأي شكل من الأشكال".

المنار

حسان دياب رئيساً مكلفاً تشكيلَ الحكومةِ الجديدة..

هكذا أقرت العمليةُ الديمقراطيةُ التي جرت وفقَ الأطرِ الدستورية، فنالَ الأغلبيةَ النيابيةَ كخطوةٍ أولى ، ليتأهلَ إلى نادي رؤساءِ الحكومات، بادئاً مهمةً استثنائيةً في ظروفٍ حساسةٍ ومفصليةٍ من عمرِ الوطن..

الأكاديميُ غيرُ المتحزِّب، أطلَّ إلى اللبنانيين كلِّ اللبنانيين بكلِّ واقعية، واضعاً الإصبعَ على مكمنِ الوجع، عارفاً الوجهةَ ومستعداً للمهمة: من موقعِه كمستقلٍ كما قال، خاطبَ الرئيسُ المكلفُ اللبنانيينَ في كلِّ الساحاتِ والمناطق، داعياً إياهم إلى أن يكونوا شركاءَ في إطلاقِ عجلةِ الانقاذ، متفهماً المطالبَ وفاهماً ضروراتِ المرحلةِ التي تحتاجُ إلى إرادةٍ وإدارةٍ كما قال..

nbn

تمنّى وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسان مراد، عبر "تويتر"، "كل التوفيق للدكتور حسان دياب" بعد "تسميته رئيسًا مكلفًا لتشكيل الحكومة العتيدة"، آملًا بأن "ينجح في تأليف حكومة تنقذ البلد من أزماته الاقتصادية والسياسية وتؤسس لمرحلة الإصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب وتواجه الضغوطات التي تستهدف استقرارنا".

mtv

حسان دياب من مواليد بيروت 1 حزيران 1959. متزوج من نوار رضوان المولوي وله ثلاثة أولاد، بنت وولدان.

دكتور في هندسة الكمبيوتر من جامعة باث في إنجلترا. التحق بالجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985 وشغل منصب نائب الرئيس للبرامج الخارجية الإقليمية لمدة 13 عاماً.

عُيّن وزيرا ً للتربية والتعليم العالي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011.

لديه أكثر من 150 منشوراً في مجلات ومؤتمرات التحكيم دولياً.

حصل على أكثر من 20 جائزة دراسية دولية وإقليمية. وقد شغل منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة والرئيس المؤسس خلال 2004-2006 في جامعة ظفار في عمان. وهو عضو مؤسس في الجمعية العربية لعلوم الكمبيوتر.

NTV

تكلّف دياب .. امتعض الحريري سرًا وأبدى ارتياحَه علناً.. سافرَ ميقاتي الرئيس المؤسّسُ لدياب وأعلن أنه لن يستقبلَه.. ووصل ديفيد هيل متأخرًا ساعةً واحدةً عن التكليف ..

OTV

أكدت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مي خريش أنه "مخطئ من يعتقد أن تكليف الدكتور حسان دياب هو انتصار لفريق سياسي على آخر"، مشيرةً إلى أن "التكليف هو نتيجة لمسار دستوري ائتُمن على حمايته الرئيس ميشال عون".

LBC

في اليوم الرابع والستين على اندلاع الانتفاضة، واليوم الخمسين على استقالة الرئيس الحريري، تمَّ تكليف الدكتور حسَّان دياب لتشكيل الحكومة، بعدما مرّت محاولات التكليف بأسماء عدة احترقت قبل الوصول إلى مرحلة الاستشارات: من محمد الصفدي إلى بهيج طبارة إلى سمير الخطيب... إلى الرئيس الحريري مجددًا، إلى أن تنقلب الطاولة وتهب رياح حسان دياب... هذه الرياح التقطها مرصد الثنائي الشيعي بعد تواصل مع الرئيس سعد الحريري، عشية الاستشارات... في هذا التواصل كان طرحٌ لأكثر من اسم بينهم حسان دياب... والسؤال هنا: بعد تكليف حسان دياب، هل سقطت مقولة اختيار أو تسمية "الأقوى في طائفته"؟

الميادين

تناول الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، مع وفد من المشاركين في الاحتفال المركزي لاتحاد الكتاب العرب، في الذكرى الـ50 لتأسيسه، "الواقع الفكري والثقافي الذى تعيشه سوريا والتحديات التى تواجهها فى ظل الحرب الثقافية التى تشكل أحد أخطر مستويات الحرب الإرهابية وأشكالها عليها".

الجزيرة

دعا الحزبان الحاكمان في ألمانيا إلى حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية، قائلين إنه ينبغي إدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظ في البرلمان، إنه سيتم تقديم قرار مشترك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل مناقشته اليوم الخميس.

العربية

أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تفاؤله حيال الأزمة الديبلوماسية في الخليج، مؤكداً أن المحادثات الجارية مع السعودية "كسرت الجمود" القائم منذ أكثر من عامين.