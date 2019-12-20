لبنان الحر

رأى رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور أن "التكليف ليس مهماً، لأن المهم القدرة على التأليف، والتأليف ليس مهماً، لأن ‏المهم القدرة على الإنقاذ، والإنقاذ غير ممكن إلا بإجماع وطني، وطالما أن الانقسام هو سيِّد الموقف ‏بفعل الذهنية السلطوية التي أوصلت لبنان إلى الخراب وما زالت متحكمة‎ ‎بالقرار، فيعني أن مشوار ‏الانهيار يتواصل فصولًا".‏

صوت لبنان

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" ما يلي: تقوم جهات مجهولة بتوزيع خبر مدسوس، عبر مجموعات "الواتس أب" ومواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بأن "تيار المستقبل يدعو جميع الشباب المؤيد والمناصر لقطع الطرقات في كل لبنان".

إن "تيار المستقبل" إذ "يشدد على أن هذه الدعوة مفبركة، ينبّه مرة جديدة إلى عدم علاقته، لا من قريب ولا من بعيد، بهذا النوع من الدعوات التي تقف وراءها جهات مشبوهة، ويدعو محازبيه ومناصريه ومؤيديه في كل المناطق اللبنانية إلى تكذيبها وعدم الأخذ بها".

radio orient

التقت وزيرة الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​ريا الحسن​ سفير ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ​رالف طراف​. وتم استعراض للوضع العام وما يحصل ميدانياً والإجراءات التي تقوم بها ​الأجهزة الأمنية​.

اذاعة النور

أكد مسؤول منطقة بيروت في "حزب الله" السيد حسين فضل الله، خلال لقاء جمع لجان العلاقات العامة لحزب الله في منطقة بيروت "أننا نرفض استثمار آلام الناس في معارك سياسية، وأننا أمام المطالب المعيشية والاجتماعية، سوف نتحمل مسؤوليتنا أمام أهلنا ولن نتركهم كما عهدونا ونرفض الابتزاز الذي يقوم به بعض التجار ونشجع على مبادرات الخير".

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد كتلة "التنمية والتحرير".