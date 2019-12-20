الشرق/ خليل الخوري

تحدّث عن المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أنّ المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عمّمت البيان التقليدي الذي يصدر بعد انتهاء الاستشارات النيابية التي أجريت طوال نهار أمس في القصر الجمهوري، لافتاً إلى أنّها انتهت بأكثرية 69 صوتاً صبّت في مصلحة الوزير السابق الدكتور حسان دياب. وقال، الملاحظ أنّ البيان لم يذكر عدد الأصوات التي نالها دياب وتلك التي ذهبت إلى سواه، وتلك التي لم يُسم أصحابها أحداً، مشدّداً أنّ هذه شبه سابقة إذ درج العرف على أن يتضمن البيان ذكراً لتلك الأعداد. وقال إنّ اللاّفت جداً، عدد النواب الذين لم يسمّوا أحداً لرئاسة الحكومة، وهو عدد كبير جداً، ورأى بأنْ يمتنع 43 نائباً عن التسمية ليس بالأمر البسيط الذي يمكن المرور عليه ببساطة، مضيفاً أنّه صحيح أنّ الذين تمنّعوا ينتمون إلى كتل نيابية بارزة أهمها كتلة تيار المستقبل وكتلة الجمهورية القوية إضافة الى آخرين، إلاّ أنّ الرقم يفرض ذاته كائناً من كان وراءه، وأياً تكن الأهداف من ورائه أيضاً.

الديار/صونيا رزق

كتبت عن تكليف الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة، ورأت أنّه بأصوات 69 نائباً، كلّف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزير السابق حسان دياب لتشكيل الحكومة، بعد طول انتظار وتأجيل مستمر للاستشارات النيابية، مشيرتاً إلى أنّه قد حصل على أصوات كتلة الوفاء للمقاومة، تكتل لبنان القوي، كتلة التنمية والتحرير واللقاء التشاوري والتكتل الوطني، كتلة ضمانة الجبل، كتلة نواب الأرمن ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب جميل السيّد، تحت عنوان أطلقه فريق 8 آذار بأن دياب شخصية تكنوقراطية بهدف إرضاء الحراك الشعبي أولاً، مضيفتاً أنه غير منغمس في الفساد المنتشر في أروقة معظم السياسيّين، كما أنّه لا يشكل استفزازاً لدى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، مع أنّ الواقع يعاكس هذه النظرية، بحيث لم تسمّ كتلة المستقبل أي شخصية لهذا المنصب، مؤكّدتاً على أنّها غير راضية إلا عن زعيمها سعد الحريري فقط لا غير.

اللواء/عبد الحميد فاخوري

تحدّث عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، لافتاً إلى أنّ الإفلاس عموماً ينتج عن إحدى حالتين، إمّا نقص في السيولة أو خسائر متراكمة تطيح برأس المال والاحتياطات المتوافرة. ورأى أنّه بالنسبة إلى المصارف اللبنانية، وبحسب نتائجها المالية التي تنشرها فصلياً والتي تتم المصادقة عليها سنوياً، فقد حقّقت أرباحاً بمليارات الدولارات زادتها طبعاً الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان، مشيراً إلى أنّه لا يمكن أن نعزو إفلاس المصارف إلى الحالة الثانية أي الخسائر المتراكمة، مضيفاً أنّ النظام المصرفي بكامله يقوم على الثقة، أي ثقة المودعين بأية عملة كانت، بأنهم يستطيعون استعادة ودائعهم عندما يطلبونها دون قيد أو شرط إلا إذا كانت لأجل، وكشف أنّ استحقاقها يتم عند انتهاء الفترة المحددة، كما أنّ هذه الثقة تشمل القروض التي تقدمها المصارف، بعد التدقيق، إلى المدينين بعد التأكّد من تحصيلها في الوقت المحدد.

البناء/محمد حمية

رأى أنّ مشهد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا لم يخلُ، من الإشارات والرسائل السياسية على الخطوط كافة، فضلاً عن المفاجآت والحيويّة والتّشويق، رغم أن تكليف المهندس حسان دياب كان محسوماً ليل أمس الأول بعد تبنيه من الأكثرية النيابية وعدم ممانعة حريريّة. ولفت إلى أنّ استحقاق التكليف أعاد تظهير صورة الدولة والمؤسسات الدستورية بعد محاولات بعض الجهات الداخلية والخارجية الاحتكام الى الشوارع والأزقّة لتحديد مسار البلاد ومصيرها، مشيراً إلى أنّ وقائع الاستشارات سارت وفق المرسوم وبروتوكولات القصر. ونقل عن مصادره قوله بأنّ موقف الرئيس سعد الحريري الذي افتتح يوم الاستشارات الطويل بلقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون معطوفاً على موقف كتلة المستقبل أشّر، بأنه غير ممانع لتسمية حسان دياب لا بل إن التّسمية حصلت بعلمه وبالتشاور معه.

الأخبار/مروان طحطح

تحت عنوان "حسّان دياب: فرصة للإنقاذ أم وقت مستقطع؟"، أشار أنّه بمباركة الرئيس سعد الحريري، صار الوزير السابق حسان دياب رئيساً مكلّفاً تأليف الحكومة، لافتاً إلى أنّ تحالف 8 آذار - التيار الوطني الحرّ اختار دياب والذي لم يضع الحريري أي فيتو عليه، وأضاف أنّه على العكس من ذلك، فضّل رئيس تيار المستقبل عدم تسمية منافس لدياب، لكي لا يواجه شركاءه في الحكومة المستقيلة، ولا يحرجهم، خصوصاً الذين وقفوا إلى جانبه في ظل القرار الأميركي - السعودي بإبعاده عن رئاسة الحكومة. وقال إنّ فريق 8 آذار يصرّ على التفاهم مع الحريري، لأن خلاف ذلك يعني مواجهة تعيد البلاد إلى ما قبل حكومة الرئيس تمام سلام، وتمنح الأميركيين فرصة بث المزيد من الفوضى في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وانتفاضة شعبية لا يبدو أنها ستهدأ قريباً. وختم بالقول: حكومة جديدة، بصرف النظر عن اسم رئيسها، هي فرصة لتخفيف سرعة الانهيار، وفي الوقت عينه، وصفة لزيادتها، متسائلاً: "فأي السبيلين سيُدفع إليه دياب؟"

النهار/ رضوان عقيل

رأى أنه لم يتم اخراج الرئيس سعد الحريري من السرايا الحكومية بفعل خصومه فحسب، بل تم الايقاع به وإجباره على اتخاذ الخيار الذي سلكه بسبب العوامل الداخلية وجملة من الاعتبارات العربية والغربية التي لم تصب في مصلحته.

ونقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله "نصحت الرئيس المكلف حسان دياب بالتوصل إلى حكومة تشمل الجميع حتى الذي لم يسمونه إضافة إلى تمثيل الحراك فيها.

الجمهورية/ طوني عيسى

توقع أن يقع رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب في مراوحة تأليف طويلة انطلاقاً من مقولة أن البلد محكوم بالتوافقات وقال إن مناورة الرئيس سعد الحريري الأخيرة بالانسحاب رد عليها الثنائي الشيعي "أمل وحزب الله" والتيار الحر بمناورة تسمية دياب.