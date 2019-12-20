The New York Times

بوتين يلمّح إلى بقائه في السلطة حتى ما بعد 2024 ويدافع عن ترامب في وجه العزل

بعد ساعات على التصويت الذي جعل الرئيس الأميركي ترامب ثالث رئيس أميركي يواجه العزل، سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما وصفه بمحاولة يقدم عليها الديمقراطيون ليعكسوا نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2016، كما ألمح بوتين إلى أنه قد يبقى في السلطة لعدة سنوات أخرى.

واستعان بوتين بالحجج التي لجأ إليها النواب الجمهوريين ليتهكّم من عملية العزل في واشنطن واعتبرها من دون مبرر ومصيرها الفشل.

واعتبر أن ما يحصل ليس إلا استمراراً لنزاع سياسي داخلي مع الحزب الذي خسر الانتخابات الأميركية وهو الحزب الديمقراطي الذي يحاول الآن تحقيق أهدافه بوسائل متعددة.

إلا أن بوتين كان أقل تشدداً في نظرته إلى القضايا السياسية الروسية وخاصة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في العام 2024 وقد تجنب سؤالاً مباشراً حول مخططاته المستقبلية مع تلميحه إلى إمكانية تعديل الدستور الروسي الذي يمنعه من الترشح لولاية أخرى.

The New York Times

لبنان الذي يتخبط في أزمة يلجأ إلى بروفسور جامعي لتشكيل حكومة

عيّن الرئيس اللبناني بروفسوراً غير معروف نسبياً ووزير تربية سابق لتشكيل حكومة جديدة كرئيس جديد للوزراء وسط احتجاجات شهدتها شوارع البلاد وفي خضم أزمة مالية تسببت بترنح البلاد.

وقد تعهّد رئيس الوزراء المكلّف البروفسور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة سريعاً والتركيز على وقف الانهيار واستعادة الثقة.

ولكنه يواجه معركة صعبة على عدة جبهات خاصة وأن المتظاهرين في أرجاء البلاد احتلوا الساحات من تشرين الأول وقطعوا الطرقات معبّرين عن غضبهم بسبب تفشي الفساد وسوء الحوكمة في البلاد.

وبدا من غير المرجح أن يؤدي تعيين دياب وهو البروفسور في الجامعة الأميركية في بيروت إلى تهدئة الاحتجاجات في الشارع كما من غير المرجّح أن يتمكن من اتخاذ خطوات سريعة لتخفيف سرعة انهيار البلاد.

روسيا اليوم

الإمارات تحذر من فتح مكاتب أو بعثات رسمية أجنبية في القدس

أعلنت الإمارات رفضها فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في القدس، معتبرة ذلك انتهاكاً للوضع القانوني للمدينة وانحيازاً للاحتلال، وشددت على أن خطوات كهذه تضر بعملية السلام.

جاء ذلك على لسان سفير الإمارات لدى مصر، والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، جمعة مبارك الجنيبي، في كلمة أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت، الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، بناء على طلب فلسطين، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.

وقال الجنيبي: "دولة الإمارات أرسلت عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل، وحثتها على عدم تنفيذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام وإيجاد الحلول اللازمة لتحقيقه"، مضيفاً: أننا مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات ومن أجل الحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة.

وطالب السفير الجنيبي، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقراراي مجلس الأمن والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بما يساهم في التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكد رفض الإمارات لمحاولات الانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس، وإدانتها للسياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني.