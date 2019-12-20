الوكالة الوطنية للإعلام

دياب من بعبدا: الأولوية للاختصاصيين وطلبت بدء الاستشارات السبت

قال الرئيس المكلف الدكتور حسان دياب، بعد استدعائه لتكليفه في قصر بعبدا: "تبلغت من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نتائج الاستشارات وتكليفي بمهمة التأليف، وأتوجه بالشكر العميق إلى فخامة الرئيس عون والنواب على الثقة التي منحوني إياها".

أضاف: "نأمل تشكيل حكومة تحاكي هواجس اللبنانيين وتنقل البلد إلى مرحلة الاستقرار عبر خطة لا تبقى حبراً على الورق". وتابع: "سأعمل جاهداً لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، فالمرحلة دقيقة جداً وحساسة وتتطلب جهداً، ونحتاج إلى وحدة وطنية تحصن البلد وتعطي دفعاً لعملية الإنقاذ وتعيد الثقة للبنانيين بوطنهم".

وكالة الأناضول

الرئيس الجزائري المنتخب يعلن عزمه تعديل الدستور

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، فتح ورشة تعديل دستوري عميق لبناء "جمهورية جديدة" عبر التوافق، خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في خطاب تنصيبه رئيساً للبلاد، بعد فوزه قبل أسبوع في الاقتراع الرئاسي من الجولة الأولى. وقال تبون: "أعلنت من قبل أن الدولة ستكون صاغية لتطلعات التغيير الجذري للنظام، ونجاحنا اليوم هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي ظهر عندما استشعر بسريرته أنه لا بد من وثبة لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها".

وكالة أنباء رويترز

الحكومة البريطانية ترفض مطالب إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا

رفضت الحكومة البريطانية مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن ذلك سيكون "إجراء مدمراً"، وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال، إن لديها تفويضاً جديداً بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

وكالة فرنس برس

ترامب يسعى إلى تبرئته سريعاً في مجلس الشيوخ

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلفائه الجمهوريين على السيطرة بشكل صارم على مجريات محاكمته أمام مجلس الشيوخ وضمان تبرئته بشكل سريع، وذلك غداة قرار اتهامه في مجلس النواب.

وتلوح في الأفق مواجهات صعبة خلال الجلسات المقبلة التي من المتوقع أن تبدأ في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من كانون الثاني، في حين يرسم قادة مجلس الشيوخ خطوط المعركة على الأدلة التي سيسُمح بها.

ترامب متهم بإساءة استخدام المنصب وعرقلة الكونغرس، لكن الديمقراطيين الذين قادوا تحقيق مجلس النواب طوال ثلاثة أشهر، يهددون بتأخير إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يطمئنوا إلى أن العملية ستكون عادلة.

وقال ترامب "لقد تم اتهامي في مجلس النواب دون صوت جمهوري واحد يؤيد الديموقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً سوى الاستمرار في أكبر مطاردة شعواء في التاريخ الأميركي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ضربة جاءت من الشمال... تقرير أميركي يكشف معلومات خطيرة عن هجوم "أرامكو" السعودية

كشفت تقارير صحفية تفاصيل خطيرة بشأن التحقيق الأميركي في الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية في أيلول الماضي.

ونشرت وكالة "رويترز" تقريراً حصرياً مطولاً حول التحقيق الأميركي حول الهجوم النفطي السعودي، يظهر أن الضربة "جاءت من الشمال".

وكالة أنباء شينخوا

الصين وروسيا تقدمان مشروع قرار بشأن التسوية السياسية لقضية شبة الجزيرة الكورية

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين وروسيا قدمتا بشكل مشترك مشروع قرار بشأن التسوية السياسية لقضية شبة الجزيرة الكورية لمجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث قنغ شوانغ في إفادة صحفية إن مشروع القرار يضم ثلاثة جوانب رئيسية:

أولاً، يؤكد على أنه يتعين على الأطراف ذات الصلة الالتزام بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ثانياً، يحث الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على مواصلة الحوار ويدعو إلى استئناف المحادثات السداسية.

ثالثاً، يقترح رفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية على ضوء امتثالها للقرارات ذات الصلة.