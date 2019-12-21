وكالة الأناضول

أردوغان يتعهد بالرد على "عقوبات" واشنطن ضد "السيل التركي"

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالرد على واشنطن في حال فرضها عقوبات على شركات السفن العاملة في تشييد مشروع السيل التركي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته للعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتطرق أردوغان إلى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية لعام 2020، الذي نص على فرض عقوبات على تركيا، وقال: "يقولون (الشيوخ الأمريكي) دون خجل وملل، سنفرض عقوبات ضد مشروع السيل التركي. هذا يعدُّ انتهاكا كاملا لحقوقنا ".

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول إنه تحدث مع شي عن اتفاق التجارة وهونج كونج وكوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة وهونج كونج وكوريا الشمالية، مشيرا إلى إحراز ”تقدم“ لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال ترامب على تويتر ”جمعني حوار جيد للغاية مع الرئيس شي فيما يتعلق باتفاقنا التجاري الضخم. بدأت الصين بالفعل مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية وغيرها. يجري الترتيب للتوقيع الرسمي. تحدثنا أيضا بخصوص كوريا الشمالية، حيث نعمل مع الصين، وبخصوص هونج كونج (يوجد تقدم!)“.

وكالة فرنس برس

مجلس العموم يضع المملكة المتحدة على سكة الخروج من الاتحاد الأوروبي

عبَر اتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سابقا مع بروكسل، مرحلة أولى حاسمة في البرلمان الجمعة، بما وضع المملكة المتحدة على سكة الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل المهلة المحددة بنهاية كانون الثاني/يناير.

وبعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء بريكست، وهي فترة اتصفت بالأزمات والجمود السياسي، فاز المسؤول المحافظ بغالبية كبيرة في انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر، ما مهد الطريق أمامه بالوفاء بتعهده وتنفيذ بريكست.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أقوى سلاح صاروخي في العالم يخفر سواحل روسيا

قررت القيادة العسكرية الروسية تجهيز طيران القوات البحرية بصواريخ "كينجال" التي تعتبر أقوى سلاح صاروخي في العالم حاليًا.

ويتميز صاروخ "كينجال" (هذه الكلمة الروسية تعني الخنجر)، وهو صاروخ جديد خرج إلى حيز الوجود في الفترة الأخيرة، بسرعته الفائقة التي تعادل أضعاف سرعة الصوت. وتحمله وتطلقه مقاتلة "ميغ-31". ولذلك يتم تسليم صواريخ "كينجال" إلى وحدات الطيران البحري التي تضم مقاتلات "ميغ-31".

وبنفس الوقت يجري العمل على تهيئة المزيد من المطارات لاستقبال المقاتلات المزودة بصواريخ "كينجال".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني: الحكومة المركزية تدعم تماما عمل الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الجمعة) بأن الحكومة المركزية "ستدعم تماما" عمل الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الولاية الخامسة والحكومة الجديدة لهذه المنطقة.

وصرح شي بذلك خلال اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة هو يات سنغ، الذي أدى اليمين الدستورية صباح اليوم .

وقال شي إن "الحكومة المركزية لديها مستويات عالية من الثقة بك، في حين أن سكان ماكاو لديهم توقعات كبيرة بالنسبة لك."