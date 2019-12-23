الشرق الأوسط 16/12/2019

"رقصة فضائية" على بعد 160 مليون سنة ضوئية

تؤدي المجرات حركات راقصة رشيقة على فترات ملايين السنين، ويمكن لأي منها المشاركة في رقصات تنتج بعضاً من أفضل التصاميم الكبرى الرائعة في الطبيعة، مثل المجرة الثنائية "NGC 5.5394" والتقط مرصد الجوزاء، التابع " ناسا" لقطة لهذا الزوج من المجرات وقعت تفاصيلها على نحو 160 مليون سنة ضوئية. ويعتمد وجود الكون على التفاعلات من أصغر الجسيمات دون الذرية إلا أنه في المقاييس الخاصة بالمجرات، قد تستغرق التفاعلات ملايين السنين لتتكشف. ويقول تقرير إنّ" أحد النتائج الثانوية لهذه الرقصة التفاعلية، كما يظهر في الصورة التي التقطها مرصد الجوازء، هو اندماج غاز الهيدروجين في مناطق تشكل وميلاد النجوم، ويكشف عن هذه المناطق التي سميت بـــ"المشاكل النجمية" في شكل كتل حمراء منتشرة بطريقة تشبه الحلقة في المجرة الأكبر، وعدد قليل في المجرة الأصغر.

استخدام الذكاء الصناعي للتصدي لظاهرة الانتحار بين الشباب

تشير بيانات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى أنّ نسبة الانتحار في الفئة العمرية بين 10 و24 عاماً قد ارتفعت في الفترة من عام 2007 إلى عام 2017 بنسبة 56 في المائة، وأن أكثر من نصف المشردين في هذه الفئة العمرية في أميركا قد روادتهم فكرة الانتحار أو اقدموا بالفعل على وضع نهاية لحياتهم. وفي إطار جهود التصدي لهذه الظاهرة، ابتكرت الباحثة فيبي فايانوس من كلية هندسة الحسابات بجامعة جنوب كاليفورنيا، وسيلة جديدة تهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي للحد من مخاطر الانتحار.

وابتكرت معادلة خوارزمية تستطيع أن تحدد أفضل الأشخاص الذين يمكن تدريبهم للاضطلاع بهذا الدور في أي مجموعة اجتماعية، بحيث يستطيع هؤلاء الأشخاص رصد العلامات المبكرة لدى من لديهم ميول انتحارية والقيام برد الفعل المناسب لإثنائهم عن هذه الأفكار. وتستطيع المعادلة انتقاء أنسب الأشخاص داخل أي شبكة اجتماعية للقيام بهذا الدور الإرشادي للشباب. وينطوي هذا العمل على أهمية كبيرة، لا سيما في أوساط الشباب المتشردين. وذكرت أن هذه الدراسة "تساعد أيضاّ صناع السياسة على اتخاذ قرارات لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتمويل مبادرات مكافحة الانتحار، عن طريق إطلاعهم على سبيل المثال، على الحد الأدنى من الأشخاص الذين يمكن تدريبهم للقايم بدور في مكافحة الانتحار".

الجمهورية 17/12/2019

اضطرابات النوم مرتبطة بالكربوهيدرات

كشفت دراسة حديثة شملت نساء تتراوح أعمارهنّ بين الـــ50 وما فوق، أنّ بعض عناصر النظام الغذائي يؤدي إلى اضطرابات في النوم. ووفقاً لمؤسسة النوم الأميركية، 40 في المئة تقريباً من الأشخاص في الولايات المتحدة يعانون من بعض أعراض الأرق. وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنّ فترات النوم القصيرة، واضطرابات النوم ترتبط بمشكلات القلب والأوعية الدموية، وأنها مصدر السكري والاكتئاب، على سبيل المثال لا الحصر. ولفتت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة بما فيها السكريات المضافة، يرتبط بزيادة مخاطر الأرق. وهذا ما كانت حال النساء في سن الـــ50 وما فوق. كذلك أجرى الباحثون دراسة عن أي ارتباطات بين الوجبات الغذائية المختلفة واضطرابات النوم، وتبيّن وجود صلة بين ارتفاع خطر الأرق واتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة. وأشار الباحثون إلى أنه لم يتضح في دراستهم ما إذا كان استهلاك الكربوهيدرات المكررة أدى إلى الأرق، أو أنّ الأشخاص الذين عانوا من الأرق كانوا أكثر عرضة لاستهلاك الكربوهيدرات المكرّرة.

نداء الوطن 20/12/2019

جديد تخزين المعلومات الطبية تحت الجلد

ابتكر مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة جديدة لتسجيل تواريخ لقاحات الأشخاص، وهي تخزين المعلومات عبر جسيمات نانوية غير مرئية للعين المجردة تحقن في الجلد بعد أن يحصل المريض على لقاح ما.

وهذه الجزئيات مصممة لسد الفجوة الموجودة في السجلات الطبية خصوصاً في البلدان النامية، وتصدر ضوءاً يشبه الأشعة تحت الحمراء يمكن اكتشافه بواسطة هاتف مجهز خصيصاً لهذا الغرض.

ويأمل مبتكرون هذه التقنية التي جرّبت فقط على الجثت والجرذان أن تبدأ التجارب على البشر في إفريقيا في غضون سنتين وفق ما قالت المهندسة في الطب الحيوي آنا جاكلينيك من المعهد على مواد آمنة لحقنها في الجسم وتستمر فعاليتها لفترة طويلة. ويبلغ قطر هذه الجزيئات 3.7 نانومتر وهي مغلفة في جسيمات دقيقة تشكل 16 ميكروناً كروية في القطر، يتم تطبيقها على الجلد عبر رقعة مجهرية بدلاً من حقنها بالإبر التقليدية.

وتذوب هذه الجزئيات التي يبلغ طولها 1.5 ملليمتر جزئياً خلال دقيقتين، محررة محتواها.

انقراض آخر سلالة من الإنسان المنتصب قبل 110آلاف سنة

أفادت دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" بأن الإنسان المنتصب انقرض قبل حوالي 110آلاف عام في جزيرة الإندونيسية.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة "حددنا للمرة الأولى بشكل مقنع الوقت المحدد لانقراض الإنسان المنتصب أحد أهم أسلافنا".

واكتشفت بقايا متحجرة من الإنسان المنتصب و12 جزءاً من الجمجمة وعظمتا ساقين، في ثلاثينات القرن الماضي. لكن لم يتم تاريخها بدقة. إن الإنسان المنتصب عاش لمدة 1.5 مليون سنة، وهو كان ابن عم الإنسان الحالي الذي هاجر من أفريقيا قبل 1.8 مليون سنة.

ومن خلال دمج تقنيات تاريخ مختلفة، تمكن الباحثون من إثبات أن العظام تعود إلى فترة تراوح بين 117 ألفاً و 108 أعوام.

ويتيح هذا الاكتشاف للباحثين معرفة أسباب انقراض الإنسان المنتصب، فحقيقة أن هذه التواريخ تتزامن من بداية العصر الجليدي " توفر أول دليل محتمل".