وكالة الأناضول

أردوغان: غواصة جديدة ستدخل الخدمة كل عام اعتباراً من 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبدأ اعتباراً من عام 2022 بإدخال غواصة جديدة كل عام إلى الخدمة في القوات البحرية. جاء ذلك في كلمة له الأحد خلال مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى المياه بولاية قوجه ايلي (شمال غرب). وقال أردوغان إنه "بحلول 2027 ستكون كافة غواصاتنا الست في خدمة قواتنا البحرية". و"بيري رئيس"، هي غواصة حديثة تركية محلية، صُنعت في حوض بناء السفن بمدينة "غولجوك" التابعة لـ"قوجه ايلي". وجرى بناء الغواصة في إطار مشروع محلي، يهدف إلى المساهمة في زيادة قدرات البحرية التركية وتطوير الصناعات الدفاعية التركية بهذا المجال. وفي إطار مشروع بناء غواصات ذات نظام دفع مستقل بإمكانات محلية، تعتزم البحرية التركية بناء 6 غواصات، تعتبر "بيري رئيس" واحدة منها.

وكالة أنباء رويترز

الجيش السوري المدعوم من روسيا يحقق تقدماً في شمال غرب البلاد

قال شهود وسكان يوم الأحد إن القوات السورية المدعومة من روسيا حققت تقدماً على الأرض بعد استئناف الهجوم قبل أسبوع تقريباً على آخر جيب للمعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد. والهجوم هو الأكبر منذ نحو ثلاثة أشهر وتسبب في موجة نزوح جماعية للمدنيين. وأضافت المصادر أن الهجوم الواسع النطاق والمصحوب بقصف جوي مكثف على مناطق مدنية ريفية في جنوب شرق محافظة إدلب أنهى شهوراً من الجمود على جبهات القتال تمكن فيها مسلحو المعارضة من صد الجيش ومنعه من تحقيق أي تقدم كبير. وكثفت مقاتلات روسية وسورية من ضرباتها على قرى وبلدات في محيط معرة النعمان، حيث فر آلاف السكان إلى مناطق على الحدود مع تركيا طلبا لأمان نسبي. وقال الجيش السوري إنه سيطر على 20 قرية وتلة ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الإثني عشر في الشمال الغربي، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو وطهران في 2017 لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب.

وكالة فرنس برس

اتفاق بين فرنسا ودول غرب إفريقيا على تعديلات واسعة للفرنك الإفريقي

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ثماني دول في غرب إفريقيا وفرنسا، قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الإفريقي الذي سيصبح اسمه الإيكو. وقال واتارا في مؤتمر صحافي السبت "قررنا إصلاحا للفرنك الفرنسي يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى، بينها تغيير الاسم" و"الكف عن إيداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية". أما النقطة الثالثة فتتمثل بانسحاب فرنسا من "الهيئات الحاكمة التي تتمثل فيها". ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها "إصلاح تاريخي مهم"، موضحاً أن "الإيكو سيولد في كانون الثاني 2020 وأرحب بذلك". وأضاف أن الفرنك الفرنسي كان "ينظر إليه على أنه من بقايا" العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وإفريقيا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر ميداني: الجيش السوري يسيطر على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب

أفاد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" بأن الجيش السوري سيطر على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزيرا الخارجية الإيراني والهندي يوقّعان على اتفاقات اللجنة الاقتصادية المشتركة

وقع كل من وزير الخارحية الإيراني والهندي، بوصفهما رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، على الاتفاقات التي توصل إليها البلدان خلال اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الأحد. وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية الإيرانية، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والهند عقد لنسخته التاسعة عشرة برئاسة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ونظيره الهندي "سابر امانيام جايشانكار. وبحسب هذا التقرير، فقد جرى بنهاية الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الوزارات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والتجارية والمصرفية والنقل والملاحة البحرية لدى إيران والهند، جرى التوقيع على مذكرة حول الاتفاقات التي توصل إليها الجانبان، من قبل رئيسي اللجنة المشتركة.

وكان وزير الخارجية الهندي الذي يقوم بزيارة البلاد حالياً لعقد اجتماع اللجنة المشتركة الاقتصادية الإيرانية الهندية، التقى بنظيره الإيراني وبحث معه في آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.