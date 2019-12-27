اللواء 23/12/2019

ليفربول بطلاً للعالم والمصري صلاح الأفضل بمونديال الأندية

أحرز ليفربول الإنكليزي لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على فلامنغو البرازيلي 1/صفر بهدف بالوقت الإضافي لمهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعادلهما في الوقت الأصلي للنهائي الذي أقيم بختام النسخة السادسة عشرة بالدوحة. واختير فيرمينو أفضل لاعب بالنهائي، بينما نال زميله المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

باكس يسقط نيكس و"تربل دبل" موسمية ثالثة لأنتيتوكونمبو

حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو "تربل دبل" للمرة الثالثة هذا الموسم، ليقود فريقه ملووكي باكس لتعزيز سجله الأفضل بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز على نيويورك نيكس 123-102.

نجاح جراحة ليفاندوفسكي

أعلن نادي بايرن ميونخ نجاح العملية الجراحية التي خضع لها نجمه روبرت ليفاندوفسكي مساء السبت بعد لقاء فولفسبورغ بالدوري الألماني، والذي شارك فيه النجم البولندي كاملاً. وخضع ليفاندوفسكي للجراحة في منطقة الحوض لعلاج فتق بالجانب الأيسر يعاني منه منذ عدة أسابيع، ولكن التزاماته مع ناديه والمنتخب أجلت خضوعه للعمليّة.