النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن "الحريرية السياسية"، مشيراً إلى أن زعيمها الرئيس سعد الحريري هو من بادر تلقائياً إلى إلقاء الأضواء على مدى العزلة التي يمر فيه هذا النهج وقال: إن "الحريرية السياسية" هي اليوم في علاقة متوترة مع النائب وليد جنبلاط، وفي قطيعة مع حزب القوات اللبنانية.

ورأى أن الضربة للحريرية أتت من جانب الحلفاء والأصدقاء وليس من جانب الأعداء وباتت اليوم أمام اختبار تحد كبير عليها أن تخوضه لتعود إلى ملكها السياسي المفقود متوجة بإكليل الظفر.

النهار/ وجدي العريضي

رأى أن الأسماء المطروحة للمشاركة في الحكومة توجد في دارة الرئيس المكلف وأن اللمسات الأخيرة شارفت على خواتيمها متوقعاً أن تعلن مراسم التأليف الاثنين وربما قبل.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّ لجنة المال والموازنة قامت أمس بخطوة أساسيّة تمثّلت بإقرار مشروع قانون الموازنة، مع خفض للعجز المقدّر بقيمة ألف مليار ليرة، وتقررّ أيضاً شمول الودائع المدينة، بما فيها سندات الخزينة، بعملية خفض الفوائد، وذلك سيؤدي تلقائياً إلى خفض خدمة الدين، واستكمالاً لهذه الخطوة سترفع قيمة الودائع المضمونة من 5 ملايين إلى 75 مليوناً. كما شارك حاكم مصرف لبنان إلى لجنة المال والموازنة، برفقة رئيس جمعية المصارف سليم صفير، محصّناً بأرقام يخلص فيها إلى أن البلد ليس مفلساً وأن الإنقاذ ممكن، لكن المطلوب أولاً تأليف الحكومة. بعد ذلك ليس المطلوب سوى إخضاع الشعب اللبناني لجلسات مكثفة من العلاج النفسي ينتج منها عودة الثقة بالطبقة الحاكمة، سياسياً ومالياً، وبالمصارف نفسها التي أذلّت الناس وأهانتهم.

الجمهورية/ شارل جبور

قال إن العهد لم ينتبه كثيراً إلى معنى عدم تكليف الرئيس سعد الحريري وانتقاله من الحليف والشريك إلى الخصومة والمواجهة في مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى تحالفات سياسية.

ورأى أن الرئيس سعد الحريري قرّر هذه المرة أن يبدل في أسلوب مواجهته خلافاً للمرة السابقة عندما أسقطت حكومته فابتعد في عزلة إلى الخارج، وهذا التبديل مرده إلى جملة أسباب منها:

شعوره أن التغيير أصبح متاحاً اليوم.

استناده إلى الشارع المنتفض منذ 17 تشرين الأول.

ارتكازه إلى البيئة السنية من دار الإفتاء التي لم تستقبل الرئيس المكلف.

يعرف الحريري أن الثنائية الشيعية كانت تفضل تكليف الحريري وقبلت على مضض تكليف دياب، وأن إسقاط دياب سيعيد الحريري إلى السرايا.

الديار/ فادي عيد

تناول موضوع تأليف الحكومة والأجواء الإيجابية التي توحي بولادتها، وبأنه ثمّة معلومات عن الانتهاء وحسم بعض الأسماء من الاختصاصيين والمستقلين على صعيد المقرّبين من رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، أو من فريقه السياسي، كما عُلم من مصادر مواكبة لمسار التشكيل، بأنّ الخلاف الذي برز فجأة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة أعاد خلط الأوراق من جديد، وتحديداً حول بعض الحقائب المارونية، كما تحدّث عن المعلومات المتوافرة حول حركة احتجاجية ستظهر معالمها خلال الساعات المقبلة، وقد تكون أكثر ضراوة من الأيام الماضية عندما كلّف دياب بتشكيل الحكومة.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال إنّ الاتصالات جارية من أجل ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن وخصوصاً أنّ الرؤساء الثلاثة يرغبون بأن تكون قبل نهاية العام الحالي وبمثابة هدية العيد كي تبدأ هذه الحكومة بالعمل الفعلي وتكون اجتماعاتها مفتوحة نظراً للأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان وخصوصاً على الصعيدين المالي والاقتصادي. أمّا المعلومات المتوافرة حول المشاورات الجارية على صعيد التأليف فتؤكد بأنّ معظم الأسماء باتت في حوزة الرئيس المكلّف، وتشير الأجواء إلى أنّ الحكومة ستولد وإن كان هناك من احتجاجات مرتقبة، ومن خلال المعلومات المتوفرة ثمة مؤشرات عن رغبة دولية واضحة تقضي بتسهيل ولادة الحكومة نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وحيث أنّ لبنان بلغ مرحلة متقدمة من الانهيار. وأخيراً قال إنّ أجواء الساعات الثماني والأربعين الماضية تفيد بأنّ لبنان مقبل على مرحلة في غاية الصعوبة نظراً لعودة الموالاة والمعارضة والمخاوف بأن تكون هناك حكومة لون واحد تجابه بالشارع ولهذه الغاية فإنّ كل المؤشرات تدل على أنّ الأيام القليلة المقبلة ستوضح مسار الأمور.