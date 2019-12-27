The New York Times

السعودية تلجأ إلى استراتيجية جديدة تعتمد على الدبلوماسية بعد أن أصبحت مساعدة الولايات المتحدة لها غير مضمونة

لجأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبشكل غير معهود، إلى الخيار الدبلوماسي بعد أشهر على الاعتداء الذي طال منشأتي نفط سعوديتين في عمل وُجّهت أصابع الاتهام فيه إلى إيران، وقد سعى بن سلمان من خلال ذلك إلى تهدئة التوترات مع خصومه الإقليميين.

ومن خلال هذا التوجّه سرّع محمد بن سلمان المحادثات المباشرة مع المتمردين الذين يقاتلهم في اليمن منذ 4 سنوات ما أدى إلى تراجع حدة الهجمات من الجانبين.

وقام محمد بن سلمان بعدة مبادرات لتخفيف الحصار الذي فرضه وحلفاؤه الإقليميون على دولة قطر الخليجية المجاورة حتى أنه دخل في محادثات غير مباشرة مع إيران، العدو اللدود للمملكة السعودية في مسعى منه لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة.

ويقول محللون إن هذا التحوّل السياسي من السعي إلى المواجهات العسكرية نحو الاعتماد على المحادثات الدبلوماسية سببه إدراك المسؤولين السعوديين بشكل صادم أن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط والاتكال على القوات الأميركية للدفاع عن منشآت النفط السعودية لم يعد من الممكن اعتباره من المسلّمات.



The New York Times

اليابان ستنشر سفينة حربية في الشرق الأوسط

سترسل السلطات اليابانية الشهر المقبل سفينة بحرية عسكرية للقيام بدوريات بحرية على سفن الشحن الإقليمية في منطقة تشهد اضطرابات كثيرة وتأتيها من خلالها الكمية الأكبر من النفط الخام.

هذا الانتشار العسكري الياباني النادر هدفه ضمان السلام والاستقرار وتأمين حركة مرور سفن الشحن اليابانية بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في الشرق الأوسط خلال الصيف.

القوة العسكرية المتوقع أن تنتشر عبارة عن مدمّرة بحرية وطائرة من طراز "بي 3- سي" وهدف هذه القوة جمع المعلومات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة حركة مرور ناقلات النفط بحسب ما أعلنت الحكومة اليابانية.

ويأتي هذا القرار بعد اجتماع عُقد الأسبوع الماضي بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني في طوكيو وبعد دعوات سابقة أطلقتها الولايات المتحدة من أجل تشكيل تحالف دولي لحماية السفن في المنطقة.