الوكالة الوطنية للإعلام

مكتب رياض سلامة: كلام الحاكم لا يعني تغييراً في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,50

أكد المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أن كلام الحاكم بعد لقائه بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقاً أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,50 وإنما جاء رداً على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً. ويؤكد المكتب أن سياسة مصرف لبنان لا زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف.

وكالة الأناضول

وزير الداخلية الليبي: سنطلب من تركيا رسمياً دعماً عسكرياً لمواجهة مرتزقة حفتر

قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الخميس، إن حكومته "ستطلب من تركيا رسمياً دعمها عسكرياً وهذا سيكون لمواجهة القوات المرتزقة التابعة لخليفة حفتر والتي قدمت قواعد ومطارات لدول أجنبية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لباشاغا بالعاصمة التونسية خصّص لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا. وشدّد باشاغا، على أنه سيكون "هناك تعاون كبير مع تركيا وتونس والجزائر، وسنكون في حلف واحد وهذا سيخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".

وتعليقاً على اللقاء الذي جمع الأربعاء، الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والتونسي قيس سعيّد وتأكيدهما دعم حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، قال باشاغا "نحن نرحب بأي مبادرة تكون جامعة لكل الليبيين وكذلك أي مبادرة لا بد أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكالة أنباء رويترز

النفط عند ذروته منذ أيلول بفعل آمال التجارة والمخزون الأميركي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الخميس، مدعومة بآمال إنهاء حرب التجارة الأميركية الصينية وتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان ما يسمى باتفاق المرحلة 1 لإنهاء نزاعهما التجاري والذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر. ورفعت فكرة اتفاق موقع عليه الأسهم الأميركية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

وكالة فرنس برس

تدريبات عسكرية روسية صينية إيرانية هذا الأسبوع في خليج عُمان

تجري الصين وروسيا وإيران تدريبات عسكرية بحرية مشتركة اعتباراً من الجمعة في خليج عُمان، بحسب ما أعلنت بكين وطهران، على وقع ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وتهدف التدريبات العسكرية المقررة من 27 حتى 30 كانون الأول إلى "تعميق التعاون بين أسلحة البحرية التابعة للدول الثلاث"، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان الصحافيين الخميس.

وأوضح وو أن سلاح البحرية الصيني سينشر خلال التدريبات مدمرة الصواريخ الموجهة "شينينغ" التي يطلق عليها "قاتلة حاملات" الطائرات نظراً لترسانتها من الصواريخ العابرة الهجومية المضادة للسفن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا تقدر بمئات مليارات اليورو

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس، بأن خسائر الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا، تقدر بمئات مليارات اليورو.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "نتيجتها (العقوبات) لم تكن فقط تدهور في الجو العام للعلاقات بين روسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي، التي بلغ عمرها نحو 30 سنة، ولكن أيضاً تعقيد أنشطة المشغلين الاقتصاديين الأوروبيين في السوق الروسية. خسائر الاتحاد الأوروبي من أزمة العقوبات تقدر بالفعل بمئات مليارات اليورو".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها بلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014، وفرض عقوبات على روسيا.