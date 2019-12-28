TL

تسريع لوتيرة التأليف الحكومي أوحت به مشاورات المعنيين ولقاءات الرئيس المكلف، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال لقائه القادة الأمنيين. ورغم ذلك، الأسماء ما زالت قيد التداول بين الأفرقاء قبل أن ترشح معلومات عن صيغتها النهائية.

المنار

زيارة صامتة قام بها الرئيس المكلف لقصر بعبدا التقى خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مدى ساعتين.

مدة اللقاء تؤكد فعالية النقاش وجديته، بحسب مصادر متابعة كشفت أن البحث كان في عدد الوزراء وأسمائهم، حيث بات لدى الرئيس المكلف مجموعة من الأسماء.

nbn

رياح العاصفة تنحسر، واتصالات التشكيل تتقدم، فهل تنقشع الرؤية الحكومية قبل نهاية العام؟ الرئيس المكلف حسان دياب قصد بعبدا مجددا اليوم، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وأطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بعملية التأليف. لقاء الساعتين استعان دياب بعده على قضاء حوائجه الحكومية بالكتمان، إلا أن ما رشح من معلومات للNBN يشير إلى أن البحث وصل إلى التفاصيل، من الحقائب إلى العقد المتبقية مرورا بالأسماء.

mtv

عشت مستقلا وسأبقى مستقلا، هكذا غرد رئيس الحكومة المكلف. في المقابل، أعلن رئيس وفد "حزب الله" إلى بكركي أن لا وجود في لبنان لمستقل بالمعنى الكامل للكلمة.

التناقض بين دياب و"حزب الله"، بل ومع الثنائي الشيعي ككل، لا يقتصر على هذا الموضوع فقط، إذ ثمة مواضيع خلافية أخرى، فدياب يريد حكومة مصغرة لا تتعدى الثمانية عشر وزيرا، فيما يرغب الثنائي الشيعي في توسيعها.

NTV

خضعت التشكيلة الحكومية لفحوص عينية اليوم في بعبدا التي زارها الرئيس المكلف حسان دياب. وطبقا للمصادر المطلعة الموزعة، فإن التوليفة تبلغ سن الرشد... 18 وزيرا من أهل الاختصاص وإلغاء وزارات، لكن إسقاط الأسماء على الحقائب لا يزال في طور البحث، والأبحاث العلمية لدياب لا تعني انقطاعها عن ممثلي الأحزاب والتيارات، إذ أنه يواصل اجتماعاته بعدد من المكونات، وآخرها مع نواب "اللقاء التشاروي" الذين زاروه في منزله، وخرجوا بانطباع إيجابي.

OTV

لبنان ما بين العيدين: عين على الحكومة، وعين على الوضعين الاقتصادي والمالي.

حكومياً، الجو الإيجابي سيد الموقف، بغض النظر عن الكم المعتاد من الأخبار المغلوطة التي ترمى في سوق التداول السياسي والإعلامي، لا سيما عبر مواقع التواصل، سواء من باب جس النبض، أو من باب ادعاء المعرفة، أو حتى ربما من باب التسلية.

LBC

التأليف في عنق الزجاجة... الرئيس المكلف زار قصر بعبدا، واجتمع مع رئيس الجمهورية على مدى ساعتين. وبالتأكيد، كانت هناك جوجلة للاسماء في ما يعني إصرارا من الرئيس المكلف على الاستعجال.

فهل تكون الحكومة "عيدية" ما بعد رأس السنة؟ من السابق لأوانه المغامرة بتقديم جواب، خصوصا أن "بيت الوسط" ما زال في مرحلة عدم قبول الرئيس المكلف، وأن الرهان هو على اعتذاره عن عدم تمكنه من إكمال مهمة التأليف... أما عدا ذلك من أجواء فلا يعدو كونه عدم الوقوف وجها لوجه مع الرئيس المكلف الذي يمتلك عناصر قوة وعناصر ضعف.

الميادين

أعلن رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، ​نصر الحريري​ أن "الاجتماع الذي شهدته العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​، لانتخاب ​ممثلين​ مستقلين جدد بالهيئة، لا يستند لأي إجراء قانوني"، مشيراً إلى أن "الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، فلا يوجد سند قانوني في بيان الرياض أو في النظام الداخلي لهيئة التفاوض ينص على عقد مثل هذا الأمر".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "أنّها استدعت سفير طهران لدى ​باريس​"، على خلفيّة قضيّة الباحثين المعتقلين في ​إيران. وأوضحت في بيان، "أنّها أكّدت للسفير ضرورة إفراج إيران عن المعتقلين الفرنسيين".

العربية

أعلن المتحدث باسم "​الكرملين​" ​دميتري بيسكوف​، أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث مع أعضاء مجلس الأمن الفدرالي الروسي، على ضوء الاتصالات الهاتفية الّتي أجراها بوتين مع عدد من نظرائه الأجانب، بالوضع في ​سوريا​، مع التركيز على مشكلة تصاعد الأنشطة الإرهابية في إدلب".