لبنان الحر

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ على "أهمية الاستمرارية في تحمل المسؤولية ولو في ظل تصريف الأعمال". وشدد خلف مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، على "أننا سنكون بتعاون كلي حول 3 نقاط، أولاً مساعدة المتهمين في انهاء المبالغ التي يجب دفعها، ثانياً لن يكون أي سجين داخل السجون من دون محامٍ، وثالثاً سنطلب آخر اجراء قضائي لكل موقوف"، لافتا إلى انه "سيكون هناك تواصل بين ​السجن​ و​السلطة​ القضائية".

صوت لبنان

طمأن رئيس الأتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، بأنّ "ودائع المواطنين في أمانٍ والدّولة تقوم بوضع تشريع لرفع قيمة الضمانة التي تطاولُ معظم الودائع في لبنان". وأشار طربيه، إلى أنّ "مصرف لبنان سيتمكّن من المحافظة على إستقرار سعر الدولار إذا التزمت الدولة بموازنة شفّافة".

radio orient

زار النائب ​علي درويش​ ​مستشفى​ "الأورنج ناسو" في ​طرابلس​ للاطلاع على الواقع الصحي والخدمات الطبية المقدمة من قبل ​المستشفيات الحكومية​ في المدينة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر يها ​لبنان​ وانعكاسها على المواطنين.

اذاعة النور

التقى البطريرك الماروني الكاريدنال ​مار بشارة بطرس الراعي ​في بكركي وفداً من ​حزب الله ​ برئاسة الشيخ ​محمد عمرو​ لتهنئته بعيد الميلاد​.

صوت المدى

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، قائد الجيش العماد جوزاف عون مع وفد من القيادة هنأوه بمناسبة الأعياد المجيدة. كما استقبل للغاية نفسها، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع وفد من المديرية والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وفد من المديرية.