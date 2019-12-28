أظهرت نتائج الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فاز بأغلبية أصوات أعضاء الحزب وبفارق كبير عن منافسه، عضو الكنيست غدعون ساعر. وحصل نتنياهو على 72.5% من الأصوات، وساعر على 27.5%. وشارك في التصويت أقل من نصف أعضاء الحزب، وبلغت نسبة التصويت 49.45%. ووصف نتنياهو فوزه برئاسة الليكود، بأنه "انتصار عظيم، لأننا تغلبنا على الاستطلاعات الكاذبة والأخبار الكاذبة، التي تحاول الآن تقزيم الفوز". وأنه "حان الوقت الآن كي نتحد من أجل انتصار جارف لليكود ولي في الانتخابات.

تعهد نتنياهو "بأنني ساقود الليكود إلى انتصار كبير في الانتخابات القريبة (للكنيست) وسنستمر في قيادة دولة إسرائيل"، فيما اعترف ساعر بخسارته وهنأ نتنياهو ، وقال له "سنقف خلفك من أجل نجاح الليكود في انتخابات آذار.

اعتبر المحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بن كسبيت، أنه "لم يكن هناك أمل لساعر"، لأنه "تم تجنيد الجهاز الحزبي لليكود ضده بكامل القوة. أنصار رئيس الحكومة، وقسم منهم موظفو دولة، هددوا أنصار ساعر بكلمات فظة.

اعتبرت جهات أمنية اسرائيلية أن إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة في غزّة، عن تعليق مسيرات العودة في قطاع غزة حتى نهاية آذار المقبل، مؤشر على أن حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإعلان عن وقف مسيرات العودة "ينسجم مع أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أول من أمس، وبموجبها أن جلّ اهتمام حماس هو تحسين رفاهية سكان القطاع، وأنه توجد رغبة قوية لدى حماس بعدم تصعيد الوضع ودفع عملية التهدئة".

وصف المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، الإعلان عن وقف مسيرات العودة بأنه "خطوة دراماتيكية" من جانب حماس، وأن مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 آذار العام الماضي، كانت "المرساة التي أعادت حماس بواسطتها مصالحها إلى الأجندة وأعادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات".

أصيب عشرات الفلسطينيين، في قمع قوات الاحتلال خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة، واستخدم الجيش الاسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المطاطي لتفريق المسيرة، فيما رشق شبان فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة. وأوضح اشتيوي أن المئات شاركوا في المسيرة رغم تساقط الأمطار بكثافة.