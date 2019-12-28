أصدر، القضاء التركي أحكاما بالسجن على 7 صحفيين وموظفين آخرين بتهمة مساعدة شبكة تقول أنقرة إنها العقل المدبر وراء محاولة انقلاب 2016. وقالت صحيفة "كوجو" المعارضة ان الحكم "وصمة في تاريخ الصحافة الحرة"، وإن المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام المحكمة في الجلسة النهائية طالبوا بالبراءة.

قال مسؤول إيراني إن الهدف من المناورات البحرية الصينية الإيرانية الروسية تعزيز أمن الملاحة البحرية الدولية، منوهاً بأن أهم إنجاز ستحمله المناورات هي رسالة أن إيران غير قابلة للعزل. وقال غلام رضا طحاني، مساعد قائد القوة البحرية لشؤون العمليات، أنه ستشارك في المناورات قوات من الجيش والحرس الثوري الإيراني وقوات من البحرية الروسية والبحرية الصينية وستجري على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع بشمال المحيط الهندي.

قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة. وأن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكرياً ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.

علقت السفارة الإيرانية في طوكيو على خبر إرسال مدمرة يابانية إلى خليج عمان وبحر العرب، واعتبرت أن تواجد القوات الأجنبية هناك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

أعلن مسؤول باكستاني معني بمكافحة الإرهاب أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم "القاعدة"، ضمن عملية ليلة نفذتها شرق البلاد.

شددت سلطات الهند الإجراءات الأمنية الصارمة أصلاً في ولاية أتر برديش الشمالية، حيث قتل مؤخراً 19 شخصاً واعتقل أكثر من ألف خلال الاحتجاجات على قانون جديد. وتم قطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" عبر الهواتف المحمولة في 21 من أصل مناطق الولاية الـ57، بما فيها مركزها مدينة لكناو.

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، السفير الإيراني لدى باريس، احتجاجاً على استمرار اعتقال سلطات إيران مواطنين فرنسيين اثنين، ومطالبة بالإفراج عنهما فوراً.

أفادت وسائل إعلام بأن حالة من الرعب عمت لفترة وجيزة قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية إثر إطلاق صافرات الإنذار فيها بالخطأ. ودفع هذا الأمر كثيراً من العسكريين في القاعدة الأقرب إلى حدود كوريا الشمالية، إلى الاستنتاج بأن حكومة بيونغ يانغ طبقت تهديدها بتقديم "هدية عيد الميلاد" إلى الولايات المتحدة من خلال شن هجوم على القاعدة.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا ليس لديها دافعاً أو رغبة في إعادة صيغة "مجموعة الثماني الكبار". واضاف "لم نناقش هذه المسألة أثناء زيارتي إلى الولايات المتحدة، وهي غير مطروحة في جدول الأعمال الروسي – الأمريكي. مجموعة السبع التي تم تأسيسها في زمن الحرب الباردة لم تعد تستجيب للواقع.