ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا شمال غربي سوريا بين 12 و25 ك1 الجاري، موضحاً أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي والقرى والبلدات المحيطة بها.

ذكرت مصادر عسكرية تركية أن نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب السورية "تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم" وأكدت عدم وجود أي مخاوف أمنية لدى أنقرة بشأن نقاط المراقبة هذه وعملية إمدادها، مشيرة إلى وجود تنسيق بين تركيا وروسيا بهذا الشأن.

نشر موقع "ويكيليكس" 4 وثائق مسربة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تستبعد أن يكون الكلور سبب الوفيات في دوما شرق دمشق. وقالت انه استنادا لرسائل تم تبادلها بين أعضاء "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، يظهر أن المسؤول الرفيع في المنظمة، سيباستيان براها، أمر بسحب التقرير الذي يحمل نتائج مخالفة حول الهجوم الكيميائي المزعوم يوم 7نيسان 2018 من أرشيف المنظمة، وحذف "جميع آثار" هذه الوثيقة.

نسب المرصد السوري المعارض إلى مصادر "موثوقة" إن عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن عملية (نبع السلام) العسكرية التركية، حاولوا الهرب من مناطق العمليات في تل أبيض، وعرضوا على قوات سوريا الديمقراطية الانسحاب وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة وجميع الأسلحة التي بحوزتهم في مقابل فتح الطريق أمامهم للانتقال إلى منبج ليهربوا منها إلى جرابلس ثم إدلب، شمال سوريا. وذكر المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية أبدت موافقتها على ذلك، وجهزت عدة حافلات للسماح بانتقالهم إلى منبج.

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن "إرهابيين يتحصنون في ثغور عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب واللاذقية أطلقوا صاروخاً باتجاه الريف الجنوبي الشرقي لمدينة اللاذقية سقط عند أطراف مدينة القرداحة، ما تسبب بدمار كبير في منزل، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

كشف تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية عن تصدير أسلحة ألمانية لمصر عام 2019 بقيمة 802 مليون يورو، لتحل القاهرة بذلك المرتبة الثانية في قائمة المشترين للأسلحة الألمانية.

كلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإخلاء كل مدن مصر من المناطق غير الآمنة وغير الملائمة للسكن، بشكل عاجل. وقال مدبولي إن السلطات المصرية تعمل على تنفيذ "مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية، وتقوم حالياً بإزالة المدابغ العشوائية".

ذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته أحكمت سيطرتها على طريق مطار طرابلس المؤدي إلى قلب العاصمة الليبية "بعد دحر المليشيات".

تصدر الجيش المصري قائمة أكبر خمسة جيوش في المنطقة من حيث تعداد قوات الاحتياط، متفوقاً بذلك على كل من إسرائيل وتركيا وإيران. واستناداً إلى احصاءات موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص بالشؤون العسكرية لدول العالم، فأن الجيش المصري يحل في المرتبة الـ13 على مستوى العالم من حيث تعداد قوات الاحتياط، بنحو 480 ألف عسكري غير فاعل في الخدمة. ويضم الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل المرتبة الثانية في القائمة الإقليمية والـ14 على مستوى العالم، 445 ألف جندي احتياط، ليليه الجيش التركي بـ380 ألف جندي في قوات الاحتياط.

اتفق الرئيس الروسي، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي بينهما على التنسيق المشترك بهدف إرساء الاستقرار في ليبيا."واكدا "أهمية جهود الوساطة المبذولة من قبل ألمانيا والأمم المتحدة في سياق دفع العملية السياسية قدماً إلى الأمام بمشاركة كل الأطراف الليبية الأساسية".

أعلن السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور بيت لحم يوم 23ك2 المقبل. وإنه من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني، محمود عباس على هامش الزيارة.

أعلنت "وزارة الدفاع" اليمنية عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود السعوديين جراء إطلاق صاروخ باليستي على معسكر حرس الحدود السعودي بنجران. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيي سريع، اليوم الجمعة، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخاً من نوع "بدر 1_p" على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود وطني في بئر عسكر بنجران.

قال المتحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة تراجع نتائج عملية لها ضد الحوثيين في محافظة صعدة اليمنية، على خلفية احتمال "وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية" أثناء عملية استهداف "تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة".

اختطف 13 تاجراً موريتانيا، في منطقة المناجم الواقعة على الحدود الليبية التشادية. ويعمل الموريتانيون الـ13 المختطفون في مجال تجارة المواد الغذائية في المنطقة المنجمية.