الأخبار / ايلي الفرزلي

قال إن اضطرت وزارة الاتصالات إلى إجراء عقد مصالحة مع أوجيرو بسبب عدم توقيع عقد عن العام 2017 في الوقت المحدد. بدلاً من الموافقة على العقد، أحالت هيئة الاستشارات الملف إلى القضاء لما يتضمنه من شبهات فساد. قبل يومين من نهاية العام الحالي واضطرار الوزارة إلى اللجوء إلى عقد مصالحة جديد عن هذا العام، تتجه الأنظار إلى ديوان المحاسبة. وتساءل هل ديوان المحاسبة يعطي موافقة مسبقة على عقد نُفّذ بالفعل على مدى 364 يوماً؟

الجمهورية/ جورج شاهين

قال: لا يخفي عدد من الخبراء مخاوفهم من حجم الإستحقاقات التي تواجه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان

دياب. فإلى جانب أزمة الداخل النقدية التي عليه معالجتها، سيكون في مواجهة صعبة مع الخارج لاستعادة الاهتمام

الدولي بلبنان. والقراءات الدولية باعتباره مرشح "حزب الله" تعوق علاقاته الخارجية.

البناء/ حسن حردان

ذكر أنه بات من الواضح أنّ الجميع في الداخل والخارج بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المكلف

تأليفها الدكتور حسان دياب، لمعرفة هويتها وبرنامجها الإصلاحي الذي يحدّد ما إذا كانت ستختار نهجاً إصلاحياً يلبّي

شروط الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، أم ستعتمد نهج الإصلاح الوطني المستقلّ الذي يرفض شروط الدول سيكون له انعكاسات إيجابية او سلبية على واقع الأزمات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون.

اللواء / مازن ع. خطاب

تحدث عن الوضع المالي والإقتصادي في البلاد وقال: لبنان يمرّ بمرحلة من الركود التضخّمي التي تشمل ارتفاع معدّل البطالة مع بطء في النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم، ما يستدعي تعامل الدولة مع مشكلتين متميّزتين هما الركود والتضخم. وبالتالي تتطلّب أهمية المرحلة وضع برنامج حُكم إصلاحي، بناءً على سياسات تحمل ابعاداً اقتصادية وتنموية، ومالية ونقديّة، واجتماعيّة، وحوكَمة المؤسسات العامّة، تحت عنوان "انقاذي"، وصولاً إلى التأسيس لمرحلة لاحقة توضع فيها رؤية شاملة وخطّة ثابتة يسير عليها المتعاقبون على السُّلطة، ما يحتاج إلى تغيير في قاعدة العمل السياسي وتقديم طروحات جديدة. بمرحلة من "الركود التضخّمي" التي تشمل ارتفاع معدّل البطالة مع بطء في النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم، ما يستدعي تعامل الدولة مع مشكلتين متميّزتين هما الركود والتضخم. وبالتالي تتطلّب أهمية المرحلة وضع برنامج حُكم إصلاحي، بناءً على سياسات تحمل ابعاداً اقتصادية وتنموية، ومالية ونقديّة، واجتماعيّة، وحوكَمة المؤسسات العامّة، تحت عنوان "انقاذي"، وصولاً إلى التأسيس لمرحلة لاحقة توضع فيها رؤية شاملة وخطّة ثابتة يسير عليها المتعاقبون على السُّلطة، ما يحتاج إلى تغيير في قاعدة العمل السياسي وتقديم طروحات جديدة .

نداء الوطن/ ألان سركيس

قال أنه بعد كلام فخامة الرئيس ميشال عون من بكركي، وأداء الرئيس المكلف حسان دياب في رحلة التأليف، يبدو أن

هناك تراجعاً عن الكلام السابق والوعود، فرئيس الجمهورية كان متمسكاً بحكومة تكنو - سياسية وقد بدّل موقفه وأعلن

من بكركي أن الحكومة ستكون إختصاصيين، فيما خرج الرئيس دياب بعد الإستشارات النيابية غير الملزمة بتأكيد أنه

سيُشكّل حكومة إختصاصيين مستقلّة، ليكتشف الجميع أنها لن تكون مستقلّة بل تابعة للقوى السياسيّة حيث يُسمّي كل

فريق وزراءه الإختصاصيين. وأحد الأسباب للقبول بحكومة إختصاصيين فهو ضغط المجتمع الدولي وخصوصاً بعد

زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الأخيرة، وقد قالها صراحة نائب رئيس مجلس النواب

إيلي الفرزلي بأننا نحتاج إلى الدعم الخارجي وعلى رأسه دعم الولايات المتحدة الأميركية لأنها هي من تموّل، وبالتالي،

فإن هناك محاولة للتذاكي على المجتمع الدولي من خلال إيهامه بتأليف حكومة إختصاصيين، بينما الحقيقة أن هذه

الحكومة هي حكومة سياسية بلباس إختصاصي.

نداء الوطن/ كلير شكر

كتبت أنّ رئيس الحكومة المكلف حسّان دياب يقلّل من كلامه، ويُكثر في المقابل من مشاوراته، التي يبقى معظمها

بعيداً من الإعلام. يفضّل عدم الدخول في سجالات منبرية قد تدخله في زواريب هو بغنى عنها في هذه اللحظات

الدقيقة، ولذا تراه بعيداً من الميكروفونات، مركزاً جهوده على طبخة الحكومة، التي قد تسمح لها الظروف في دخول

كتاب غينيس للأرقام القياسية كأسرع حكومة أبصرت النور. ولكن هذا لا يعفيه من دفع ضريبة الأكلاف السياسية

التي سيتكبّدها وحكومته، نتيجة الأزمات والعوائق التي تنتظره، والتي قد تجعل مسيرة حكومته، الأصعب، إن لناحية

المعارضات التي ستواجهه، بشقيها السياسي و"الحراكي"، أو لناحية التحديات المالية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى

سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع.