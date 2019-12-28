روسيا اليوم

تشكيل جوي روسي يجري عام 2020 ما يزيد عن 400 تدريب عسكري

يجري تشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي التابع للمنطقة المركزية في الجيش الروسي عام 2020 ما يزيد عن 400 تدريب عسكري وتكتيكي بمختلف الأنواع. وسيشارك أفراد التشكيل طيلة العام في 30 تدريبا تكتيكيا جويا، بما فيها تلك التي تستخدم فيها الذخائر الحية. وسيجري التشكيل كذلك مناورات مشتركة مع القوات البرية وطواقم منصات الصواريخ التابعة للدفاعات الجوية في المنطقة المركزية للجيش الروسي.

وسيتدرب أفراد التشكيل أثناء التدريبات على تنظيم الاستخدام القتالي للطائرات والمروحيات ومراقبة الأجواء من قبل وسائل الدفاع الجوي والقيام بدوريات بغية مرافقة المقاتلات.

روسيا اليوم

الرئاسة التركية: حكومة الوفاق الليبية طلبت دعماً عسكرياً منا وسنحترم اتفاقنا معها

أكدت الرئاسة التركية أن حكومة الوفاق الوطني الليبية طلبت دعما عسكريا من تركيا، مشيرة إلى أنها ستحترم اتفاق التعاون الأمني معها. وقال رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات نشرها، مساء اليوم الجمعة، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "حكومة ليبيا طلبت دعما عسكريا من تركيا. ونحن بالطبع، كما أكد الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، سنحترم الاتفاق بيننا. إننا متمسكون بشكل كامل بحماية مصالحنا المشتركة وإرساء الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط". وأضاف ألطون: "ندعم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا، وعلى القوى الخارجية وقف تأييد المجموعات غير الشرعية ضد الحكومة الليبية".

وتابع: "إننا إذ ندعم الحكومة الليبية، لا نريد أن تكون ليبيا مسرحا للحرب. القوى الإقليمية التي تعمل على إعادة النظم القمعية غير الخاضعة للشعب تنشط حاليا في ليبيا. لكن جهودها الرامية إلى إنشاء حكومات موالية لها لن تنجح".