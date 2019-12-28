وكالة الأناضول

‎السيسي وبوتين يتفقان على تكثيف جهود تسوية الأزمة الليبية

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تكثيف الجهود المشتركة الرامية لتسوية الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع نظيره الروسي بوتين. وتطرق الاتصال بين الجانبين إلى استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا. وتوافق السيسي وبوتين "على تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة التنظيمات الإرهابية هناك"، حسب البيان ذاته.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا بالتغاضي عن تأخير التأشيرات الأميركية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر مراراً عن القلق لواشنطن إزاء تأخير إصدار تأشيرات الدخول للولايات المتحدة لمسؤولين من روسيا ودول أخرى وذلك بعد أن اتهمت موسكو جوتيريش بالتغاضي عن ذلك. وتقول موسكو إن واشنطن تؤخر عن عمد إصدار تأشيرات الدخول للمسؤولين الروس المسافرين إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك وهي خطوة قالت روسيا إنها يمكن أن تضر بشكل أكبر بالعلاقات المتوترة بين البلدين.

وكالة فرنس برس

روسيا تعلن دخول أولى صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت في الخدمة

أعلنت روسيا الجمعة أنها وضعت في الخدمة أولى صواريخ "أفانغارد" الخارقة للصوت، وهو واحد من الاسلحة الجديدة التي طورتها موسكو وتباهى بها الرئيس فلاديمير بوتين. وهذه المنظومة تشكل جزءاً من جيل جديد من الصواريخ القادرة وفق موسكو على بلوغ هدف يكاد يكون في أي مكان في العالم وعلى التغلب على أي درع مضادة للصواريخ، على غرار الدرع التي نشرتها الولايات المتحدة في أوروبا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تركيا: سندشن مشروع "التيار التركي" لنقل الغاز الروسي الشهر المقبل

أعلن وزير الطاقة التركي، أن تركيا ستدشن مشروع "التيار التركي" في الثامن من كانون الثاني من العام الجديد. وقال الوزير التركي، فاتح دونماز، متحدثاً عن مستقبل الاقتصاد التركي "سنكون دولة لا غنى عنها في الأسواق الدولية بفضل خطوط نقل الغاز الطبيعي المارة عبر أراضينا من الشرق والشمال". من جهة أخرى كان قد أعلن رئيس شركة "غازبروم" الروسية، أليكسي ميلر، أن توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي" سيبدأ بعد بضعة أيام، وأضاف: "الممرات البحرية الجديدة ستزيد من أمن الطاقة في المنطقة الأوروبية، وستساعد أوروبا على تحقيق الأهداف البيئية".