نداء الوطن 23/12/2019

دهون بطنك تضعف قدراتك الذهنية بدءاً من منتصف عمرك

شملت دراسة جديدة آلاف المشاركين في منتصف العمر أو في عمر متقدم، وربطت بين تراكم دهون الجسم وتراجع الكتلة العضلية من جهة، وتغير المرونة العقلية مع التقدم في السن من جهة أخرى. اشتقت البيانات من البنك الحيوي البريطاني الذي يراقب صحة نصف مليون متطوع في أنحاء بريطانيا. تراوحت أعمار المتطوعين بين 40 و 60 عاماً حين قدموا بياناتهم بين العامين 2006 و 2010.

استكشف الباحثون العلاقة القائمة بين تقلبات دهون البطن تحت الجلد والكتلة العضلية الهزيلة وتغيرات الذكاء السائل خلال 6 سنوات. يشير الذكاء السائل إلى المنطق وقدرات التفكير المبهم وحل المشاكل في الظروف المستجدة، بغض النظر عن حجم المعارف التي يكتسبها الشخص.

أثبت التحليل أن الذكاء السائل يميل إلى التراجع مع التقدم في السن تزامناً مع تراكم دهون البطن. هذه الروابط قائمة عندما عدّل الباحثون النتائج وحذفوا مفعول عوامل مؤثرة محتملة، على غرار العمر الزمني، والمكانة الاجتماعية والاقتصادية، والمستوى التعليمي. وكشفت دراسات أخرى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط عموماً بزيادة النشاط المناعي في الدم. هذا النشاط قد يطلق تفاعلات مناعية في الدماغ لإعاقة الذاكرة والتفكير. لكن لم تؤكد تلك الدراسات ظهور النشاط المناعي نتيجة ارتفاع كمية الدهون أو الكتلة العضلية أو الاثنين معاً، لأن مؤشر كتلة الجسم لا يميّز بين هذه العوامل.

اللواء 27/12/2019

تعرّف على مرض تصلب الجلد

مرض تصلب الجلد من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة، ويمكن للطبيب علاج الأعراض حتى تشعر بالتحسن، وفقاً لموقع WEBMD، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على مرض تصلب الجلد. هو مرض مزمن من المناعة الذاتية يصيب الجلد والأنسجة الضامة والأعضاء الداخلية. تكمن المشكلة في نظام المناعة لديك، الذي يجعل جسمك ينتج الكثير من الكولاجين البروتيني، وهو جزء مهم من بشرتك، نتيجة لذلك، يصبح جلدك سميكاً وضيقاً، ويمكن أن تتشكل ندوب على رئيتك وكليتيك، كما يمكن أن تصبح الأوعية الدموية أكثر سماكة، وهذا يؤدي إلى تلف الأنسجة وارتفاع ضغط الدم.