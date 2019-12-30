النهار/ سابين عويس

أشارت إلى أن كل المعطيات المتوافرة عن حركة الاتصالات والمشاورات الجارية بين مراكز القرار الحكومي لا تزال تعكس تعقيدات، يعجز أركان الفريق الواحد عن تجاوزها بحيث لا يزال البحث جار حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب الأساسية والتوزير السني الذي يسعى الرئيس المكلف إلى تأمين مشاركة تعيد له شيئاً من الميثاقية للتمثيل السني بعد نزع الغطاء السني للطائفة عن تكليفه.

النهار/ ابرهيم حيدر

اعتبر أن الاتفاق على تشكيل الحكومة لم يحسم بعد، لافتاً إلى وجود خلاف على الحصص وعلى الحقائب السيادية حيث كل طرف يسعى إلى الفوز بالحصة الأكبر التي تضمن له الهيمنة على القرار، مستغرباً كيف أن مفاوضات التأليف تجرى وكأن شيئاً لم يحدث بعد 17 تشرين الأول.

الجمهورية/شارل جبور

قال إنه على الرئيس المكلف حسان دياب وضع الجميع أمام احتمالين:

إما التمسك بحكومة اختصاصيين مستقلين تشكل عنوان المرحلة المالية، والمعبر الأوحد للإنقاذ من الكارثة التي حلت بلبنان.

أو الاعتذار لئلا يخوض مغامرة محكومة بالفشل.

الجمهورية/ جوني منير

رأى أن الصورة الاقتصادية والمالية للبنان من منظار المؤسسات الدولية ليست كارثية فقط بل مرعبة لبلد صغير الحجم بحجم لبنان، مضيفاً أن المشكلة اليوم أن الإفلاس الذي يهدد مؤسسات مصرفية ومالية والذي نبعد عنه بضعة أسابيع لا يمكن إيقافه إلّا بعد الحصول على المساعدات الخارجية والتي تم ربطها بإصلاحات تنفذها حكومة من المستقلين غير الخاضعين لمشيئة القوى الحزبية والسياسية وفسادها.

الديار/ هيام عيد

قالت إنه في قراءة للمشهد الحكومي عشية نهاية العام الحالي، تكشف المعلومات، عن أن الرئيس المكلّف سيواصل الاتصالات مع كل الأطراف الداخلية من دون أي استثناء، وذلك تمهيداً للوصول إلى صيغة حكومية نهائية تحظى بغطاء سياسي يؤمّن لها العبور إلى ثقة المجلس النيابي، وبالتالي، فإن المشهد الحكومي إيجابي رغم العقبات وما يتم تسويقه في بعض الأوساط السياسية والحزبية عن أنه لا حكومة في المدى المنظور.

الديار/ دوللي بشعلاني

كشفت أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتخذ بالتنسيق مع الرئيس المكلَّف حسّان دياب القرار السياسي بالإسراع في تأليف الحكومة الجديدة، على أن تضمّ اختصاصيين وخبراء في مجالات عدّة، فتكون حكومة اقتصادية مصغّرة في ضوء الحاجة الملحّة لخلية طوارئ تكون اجتماعاتها مفتوحة لإنقاذ البلد من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية وما إلى ذلك. فمثل هذه الحكومة باتت ضرورية اليوم، على ما نقلت أوساط ديبلوماسية أوروبية مواكبة.

اللواء/ أحمد الزعبي

قال إنّه في الطريق إلى وداع العام 2019، يُختتم عام مليء بالمآسي والتفكك، الفساد والهيمنة والابتزاز وغياب الحريات والجمود والانهيار والإفلاس والهرطقات الدستورية. خلا نقطة مضيئة تمثلت بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين أول رفضاً لسلطة تحالف السلاح والفساد، ورفعت شعاراً شديد التعبير والدلالة "كلن يعني كلن"، متخطية حواجز الترهيب والتقسيم وكل الاعتبارات التي كانت تمنع خروج الناس من كهوف التخويف المصطنع إلى فضاء المواطنة الجامعة.

اللواء/ د. مازن ع. خطاب

قال إن الرئيس المُكلّف يمضي في صياغة توليفته الحكومية في ظلّ غليان الشارع المُنتفض إزاء حكومة يعتبرونها "مُعلّبة" غُبّ طلب مقتضيات المرحلة، ونقمة الشارع السنّي المتنامية إزاء الأسلوب الذي تم من خلاله "تعيين" الرئيس المُكلّف من قِبَل ممثّلي الطوائف، باستثناء ممثّلي الطائفة السُنّية، ما ينعكس نقصاً في "شرعيّته السُنّية" في مقابل شركاء في السلطة يملكون حضوراً قوياً داخل طوائفهم وكانت لهم ممارسات ومواقف واضحة اعتُبرت أنها ضد الطائفة السُنّية وأنها ساهمت في مظلومية أهل السنّة.

اللواء/ غاصب المختار

قال إن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب وسّع مشاوراته مع القوى السياسية بهدف إنجاز التركيبة الوزارية، لا سيما لجهة توزيع الحقائب ودمج الوزارات وإلغاء أخرى، وسط معلومات عن طرح بعض الأسماء من قبل بعض القوى السياسية، لكن لم يتأكد شيء منها رسمياً حتى من قبل الأسماء المعنية بالتوزير. لكن ثمة معلومات عن أن عملية التأليف باتت قريبة بعد إزالة نقاط قليلة ومعالجة تفاصيل قليلة عالقة بين الرئيس دياب وبين بعض القوى السياسية، وصفتها مصادر رسمية متابعة عن قرب بأنها "نقاط تمايز وتباين"، لا سيما حول تسمية بعض القوى السياسية لوزراء سابقين اختصاصيين أو قريبين جداّ من هذه القوى.

الشرق / يحي جابر

لم يعد جديداً القول إن المشهد اللبناني هذه الأيام، يطغى عليه خطاب سياسي متوتر، وتتجاذب أطرافه الاتهامات المتبادلة، وهو واقع – برأي عديدين - مؤلم محكوم برغبة دفينة عند البعض لإعادة إنتاج لبنان طائفي – مذهبي، تتوزعه مداورة قوى تستفيد من التغييرات الطارئة على قواعد اللعبة الدولية – الإقليمية، يجعلنا نفهم ذلك التعثر، والانزلاق غير المسؤول نحو استباحة بعض الثوابت الوطنية – اللبنانية، كقاعدة للدفاع عن هذا البلد وشعبه، في منطقة تتصاعد فيها الأنواء والصراعات من كل حدب وصوب.

الشرق / خليل خوري

قال إنه في تقديرنا أن عامل الوقت ليس في مصلحة لبنان. فالرهان على الزمن كي ييأس الثوار فتفقد الثورة زخمها ثبت بالبرهان واليقين وعلى الأرض أنه رهان فاشل وأن الثورة تزداد زخماً. لذلك نرانا نستعجل الرئيس المكلف تسريع خطواته في اتخاذ القرار الذي يريد تأليفاً أو اعتذاراً ولكن ليس مزيداً من التريث في أي حال، مخافة أن يقع في دوامة الجرجرة التي ستكون ثمارها مرةً جداً. ولعلّ من أكثر دواعي استعجال القرار ما آلت إليه الحال الاقتصادية المتدهورة في انحدارٍ مخيف من دون أي بوادر في المستقبل المنظور.