The New York Times

الرئيس الأوكراني يخطو خطوات إضافية باتجاه السلام مع الانفصاليين بعد تبادل الأسرى

تبادلت أوكرانيا العشرات من السجناء يوم الأحد مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد، في أحدث مؤشر على ذوبان الجليد في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا. واعتبرت هذه الصفقة نجاحاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تعهّد بإطلاق سراح جميع المعتقلين والتفاوض على تسوية النزاع في شرق أوكرانيا. لكن الكلفة كانت باهظة لتأمين إطلاق السجناء الأوكرانيين إذ أطلقت أوكرانيا سراح رجال شرطة مكافحة الشغب الذين اتُهموا بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة البلاد في عام 2014 ، وهي خطوة تواجَه بانتقادات على نطاق واسع. وتفاوض الرئيس زيلينسكي في قضية تبادل الأسرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر خلال محادثات سلام أجريت في باريس ولم تحرز إلا تقدماً طفيفاً في حل الحرب التي استمرت خمس سنوات. وتبادل الجانبان الجنود والناشطين والأشخاص المتهمين بالتجسس، الذين بقي بعضهم في السجون لسنوات. وفي مسعى منه لكسب التأييد الأميركي لمثل هذه الجهود الدبلوماسية، سعى الرئيس زيلينسكي إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، الذي طلب في المقابل إجراء تحقيقات يمكن أن تساعد في تشويه سمعة منافسيه السياسيين، بمن فيهم نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن جونيور، أحد مرشحي الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020.

The New York Times

بوتين يشكر ترامب على مساعدته روسيا في إحباط اعتداء إرهابي

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالرئيس الروسي ترامب يوم الأحد ليشكره على معلومات قدمتها وكالات الاستخبارات الأميركية ساعدت في إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف روسيا. هذا الإعلان لم يتضمن أي تفاصيل إضافية حول المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة، لكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أو الوكالة الرئيسية التي خلفت الـ"كيه جي بي" أعلنت أمام وسائل الإعلام الروسية أنها احتجزت اثنين من المشتبه بهم أثناء تحضيرهم لهجوم على موقع مزدحم بالناس في مدينة سان بطرسبرغ عشية رأس السنة الجديدة. وعادةً ما تتعامل وكالات التجسس في البلدين مع بعضها البعض على أساس الخصومة ومن بين الأمثلة على ذلك دعم الأطراف المتصارعة في أوكرانيا وفي سوريا ولكن عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب يحصل تعاون بين وكالات الاستخبارات الروسية والأميركية.

روسيا اليوم

نائب رئيس "الحشد الشعبي": ردنا سيكون قاسياً على الأميركيين

أكد نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، أبو مهدي المهندس، مساء الأحد، أن رد "الحشد" على القصف الأميركي سيكون "قاسياً". وقال في بيان مقتضب إن "دماء الشهداء والجرحى لن تذهب سدى والرد سيكون قاسياً على القوات الأميركية في العراق". وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا رداً على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأميركية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أميركية. وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قطاع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، بمقتل 15 من عناصره جراء الضربات الأميركية على مواقع قواته. وأوضح المسؤول أن الضربات التي استهدفت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها بينهم قياديون، مشيراً إلى أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة عدة عناصر آخرين. ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أميركي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K 1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أميركية.