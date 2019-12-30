الوكالة الوطنية للإعلام

تجمعات بيروتية في كتاب لدياب: لتلبية مطالب الحراك وإعلان حالة الطوارئ الاجتماعية وإقرار قانون المحاسبة

وجه التجمع الشعبي البيروتي وتجمع شباب وشابات عائلات بيروت وجمعية التضامن والإنماء الاجتماعي الخيرية وحركة الأرز الوطني وTiger international club كتاباً إلى الرئيس المكلف حسان دياب جاء فيه: "إن العملية الإنقاذية في إعلان تشكيل الحكومة، هي ذروة العمل الديموقراطي لإنقاذ الوطن والشعب من خطر الحرب الأهلية والفقر والمجاعة الذي نعاني منه الآن. إن تكليفكم دولة الرئيس هو مطلب وطني وإنقاذي، فإنكم من عائلة لبنانية بيروتية كريمة ومعروفة بالنزاهة وقوة الشخصية، وإن دولتكم تتميز بالنزاهة ونظافة الكف ومحبة الوطن.

وكالة الأناضول

صويلو: تركيا باتت قوة استراتيجية في المنطقة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده باتت قوة استراتيجية في المنطقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد. وأشار إلى مضاعفة بلاده قوتها الاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي مقارنة مع وضعها قبل 17 عاماً. وأضاف أن تركيا اتخذت إجراءات جريئة مع انطلاق القرن الـ 21، حيث أصبحت قوى استراتجية في الوقت الراهن. ولفت في هذا الإطار إلى أن تركيا غدت قوة تستطيع تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب خارج حدودها، وتضع شروطها أمام الولايات المتحدة دون تردد. وأوضح أن تركيا تجلس في الوقت الحالي على طاولة المفاوضات مع روسيا وإيران، لمناقشة أوضاع المنطقة. وشدد الوزير التركي أن بلاده لا تسمح لأي جهة بأن تبتزها اقتصادياً.

وكالة أنباء رويترز

تركيا تسعى لتسريع تنفيذ اتفاق نشر قوات في ليبيا لمنع انزلاقها إلى "الفوضى"

حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة، وذلك في إطار سعيه لتسريع صدور تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك. وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم "إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سوريا، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة". وتابع قائلاً "علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله. الحكومة المشروعة هناك هي ما نتعامل معه". وشدد على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا. وسيجتمع جاويش أوغلو مع ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التشريع خلال الأسبوع المقبل.

وكالة فرنس برس

انتهاء عملية تبادل أسرى بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا

نفذت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا عملية تبادل شملت مئتي شخص، هي الأولى من نوعها منذ عام 2017 وتشكل مرحلةً جديدة من خفض التصعيد في النزاع الوحيد المستمر في أوروبا. ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعملية التبادل، وفق ما أعلن الكرملين إثر اتصال هاتفي بين الرئيس والمستشارة. واعتبر بوتين وميركل أن "تبادل الأسرى الذي حصل اليوم في منطقة دونيتسك إيجابي"، بحسب بيان للرئاسة الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: بوتين وترامب اتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب

أكد المكتب الصحفي للكرملين، الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك واتفقا على مواصلة التعاون في محاربة الإرهاب. وأعرب بوتين عن شكره لترامب على المعلومات التي تم تقديمها من خلال الأجهزة الأمنية التي ساعدت على إحباط أعمال إرهابية في روسيا. وجاء في بيان الكرملين: "شكر فلاديمير بوتين دونالد ترامب على المعلومات التي تم تقديمها عبر الأجهزة الأمنية والتي ساعدت في منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".

وكالة أنباء شينخوا

أوزبكستان تبدأ تشغيل مجمع كيميائي شيدته شركات صينية

بدأت أوزبكستان تشغيل مجمع كيميائي جديد شيدته شركات صينية تعمل ضمن الشركة المساهمة "نافويازوت" في منطقة نافوي، حسبما ذكر المكتب الصحفي للرئيس الأوزبكي. وقال المكتب الصحفي أن الرئيس شافكات ميرزيوييف حضر حفل الافتتاح وأعرب عن امتنانه لجميع الأطراف، من بينهم المستثمرون الأجانب والشركاء الذين شاركوا في تنفيذ المشروع.