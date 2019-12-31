أخبار الخليج - البحرين

"رئاسة أمن الدولة" في السعودية تعلن تفاصيل عملية أمنية بمدينة الدمام

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، تفاصيل عملية أمنية جرت الأسبوع الماضي، واستهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة، وذلك بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إن العملية أسفرت عن مقتل عنصرين وتوقيف ثالث. وأوضح أنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات، تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، ما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.

الوطن - السعودية

شرطة الرياض تضبط 98 متحرشاً ومخالفاً للذوق العام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر التويجري بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام، المعتمدة بقرار مجلس الوزراء فقد جرى خلال الأيام الماضية ضبط عدة مخالفات، وشملت ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم. والقبض على 38 متهماً في قضايا تحرش مختلفة، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم تحرش والمعلومات التي تقدّم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الاتحاد - الإمارات

ولي عهد أم القيوين يؤكد الجاهزية في التعامل مع المتغيرات

حضر الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الختامي لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة في عام 2019. وأشار ولي عهد أم القيوين إلى أهمية توفير كل الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الاستباقية والفعالة تجاه حالات الكوارث والطوارئ، مؤكداً حرص إمارة أم القيوين على ترسيخ استراتيجية متكاملة لمواجهة الطوارئ والأزمات لتكون كافة الجهات وفرق الطوارئ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتحقيق الاستجابة السريعة في التعامل مع كافة المتغيرات في المستقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس التنفيذي للإمارة، استعراض أهم إنجازات فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وأهم الأعمال المستقبلية، بالإضافة إلى التطرق لجاهزية الإمارة في مواجهة مختلف الطوارئ والأزمات والكوارث.

الوطن - عمان

شرطة عمان السلطانية تفتتح المبنى الجديد ومبنى الخدمات لمركز شرطة محوت

تلبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية وتقديم أفضل الخدمات الأمنية والشرطية افتتحت شرطة عمان السلطانية المبنى الجديد لمركز شرطة محوت ومبنى الخدمات بالولاية في محافظة الوسطى. رعى الافتتاح الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي وعدد من أصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية ومسؤولي الدوائر الحكومية. مراسم الافتتاح بدأت بالاستعراض العسكري، ثم أدى طابور العرض التحية العسكرية، ومن ثم المرور من أمام المنصة الرئيسية، وردد المشاركون في طابور الاستعراض العسكري نشيد شرطة عمان السلطانية (حماة الحق)، ونداء التأييد، واُختتم العرض بمغادرة الطابور ميدان الاستعراض، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية.