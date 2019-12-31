الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن لبنان ينهي عاماً كان مليئاً بالأحداث المفصلية ليدخل في متاهة أزمات مفتوحة، إن في الاقتصاد أو في السياسة ورأى أن البلاد تسير بحركة "النقطة الصفر" إلى مصير من اثنين إما الإنقاذ الصعب أو الانهيار المحتوم.

الجمهورية/ جورج شاهين

اعتبر أن إصرار الرئيس المكلف حسّان دياب على حكومة تشبهه بكل المعايير دفعه إلى رفض إعادة أي من الوجوه القديمة، متوقعاً حصول مواجهة بينه وبين الثنائي الشيعي في ظل إصراره على تحسين صورته أمام الطائفة السنية واستعادة موقعه بحيث سيضطر إلى مزيد من التشدد في عدد من الملفات.

الديار/ حسن سلامه

قال إنه وسط كل العراقيل والسدود التي يتم وضعها في طريق الرئيس المكلّف حسان دياب للحؤول دون نجاحه في تشكيل حكومته ومن ثم الانطلاق نحو ما هو مطلوب لمعالجة مسببات الانهيار الذي وصلت إليه البلاد ووسط كل ما تريده القوى السياسية الداعمة للرئيس المكلّف من مشاركة باختصاصيين ومعها رفع عناوين حول قدرة الحكومة المنتظرة على إخراج البلاد من هذا الواقع المهترئ الذي وصل إلى حدود الإفلاس، تبقى محاولات التعطيل من جهة والرهان على إنجاح الحكومة الجديدة من جهة ثانية، مرتبطة بما سيسلكه مجلس الوزراء من أداء وتوجّهات في مرحلة ما بعد التأليف والحصول على ثقة مجلس النواب.

الديار/بولا مراد

قالت لا تبدو التفاصيل التي تؤخر إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة ذات بُعد استراتيجي من شأنه أن يعيق عملية التأليف أو يقذفها أسابيع أو أشهراً. فبحسب المعطيات كان من المفترض إعلان ولادة الحكومة يوم أمس إلا أنه لا يزال يتم وضع بعض اللمسات التي قد تنتهي خلال ساعات أو كحد أقصى قبل السابع من الشهر المقبل، الذي اتفق الفرقاء على أن يكون الحد الفاصل في عملية التشكيل.

اللواء/ معروف الداعوق

قال إن الحكومة الجديدة المرتقب تأليفها في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا صحّت التوقعات السياسية بهذا الخصوص، أصيبت بعطب كبير قبل عملية التأليف، ما يجعل انطلاقتها متعثرة ومسيرتها صعبة وغير قادرة على القيام بمهمة إنقاذ لبنان من أزمة الانهيار المالي والاقتصادي التي تتهدّده حالياً. ومن جهة أخرى يخشى أن يؤدي تشكيل حكومة اللون الواحد والمؤلفة من القوى السياسية الرئيسية الثلاث المنضوية في إطار المحور الإيراني إلى ردّات فعل سلبية محلية وإقليمية ودولية.

البناء/ محمد حمية

قال إن المفاوضات حول تأليف الحكومة أحرزت تقدماً هاماً خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تمكّن الرئيس المكلّف حسان دياب من تذليل بعض العقد من أمام التأليف التي تتعلق بإجراء بعض القوى السياسية تعديلات على بعض الوجوه الوزارية القديمة، فضلاً عن التوصل إلى حل وسط حيال بعض الأسماء لا سيما في حقائب سيادية كالدفاع والداخلية. وأشّرت المعطيات حتى مساء الأمس إلى أن الأجواء إيجابية وتم الاتفاق على نصف الحكومة حقائب وأسماء وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو وأبصرت الحكومة النور في الأيام الأولى من العام الجديد، فإن الرئيس المكلّف سيسجل رقماً قياسياً في تأليف الحكومات في لبنان بعكس حكومات الرئيس سعد الحريري التي ولدت حكومته الأخيرة في شهرها التاسع.

الشرق / خليل خوري

قال: لقد آن الأوان، في تقديرنا لتزيح الثورة الحجاب عن وجوهها، ولا نقول عن وجهها الواحد، باعتبار أنّ هناك عدداً كبيراً من الأطياف الثورية، ولكل منها برنامج مختلف عن الآخر. وهذا أمرٌ مفهوم إذ إن الأهداف الحقيقية التي حرّكت الناس ودفعتهم الى الشارع بقدر ما تبدو متشابهة، إلاّ أنّ الخلفيات السياسية تختلف بين فصيل وآخر، وبين حزب وآخر، وبين الناس الطيبين العاديين الذين كواهم وضعهم الاجتماعي وقد راحوا يعبّرون عنه بما يصدر عن آهات الوجع والجوع والقهر والحرمان التي تضيق بها الصدور. لذلك، في تقديرنا أنّ المطلوب، في هذه المرحلة، هو أن تُسفر الثورة عن وجوهها القيادية… فإذا كانت استراتيجية الثوار اقتضت أن تحتجب القيادات عن الظهور العلني حتى هذا اليوم، فإنّ هذه الاستراتيجية قد تنقلب ضرراً يلحق بالثورة. نقول هذا حرصاً منا على الثورة ذاتها من أن تضيع في مثالية وطوباوية لا نرى أنهما ما زالتا تعودان بالمردود الإيجابي.

الشرق/يحي جابر

أوضح أنه من المطلوب، وعلى ما يقول عديدون من المتابعين عن قرب، حل جذري وقد أوصلت سياسة المحاصصة والتبعية، البلد إلى حافة الانهيار. ولا بد من حكومة لا يكون رئيسها مرتهناً لأي فريق أو جهة في الداخل كما في الخارج خصوصاً وأن الموفدين الأجانب، كما وممثلي هذا الخارج، دولياً وإقليمياً، لم يترددوا في دعوة المعنيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة. وقد ظهرت على الملأ، سيناريوات وصيغ تتعلق بالعدد وتوزيع الحقائب، لا يبدو أنها ستلاقي الرئيس المكلّف حسان دياب في منتصف الطريق، والذي، على ما يظهر، يتطلّع إلى المزيد من الاتصالات مع مطلع العام الجديد.