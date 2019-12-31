The Washington Post

المدير السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن يهرب إلى لبنان ويهاجم النظام القضائي الياباني

قال كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف شركتي نيسان ورينو للسيارات، يوم الثلاثاء إنه غادر اليابان حيث كان ينتظر المحاكمة بتهمة سوء السلوك المالي ووصل إلى لبنان.

لم يتضح بعد كيف غادر غصن اليابان، وهو من أصل لبناني ويحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية. وكان قد أُفرج عن غصن، البالغ من العمر 65 عاماً، بكفالة في طوكيو في نيسان، لكنه بقي خاضعاً للمراقبة الدقيقة وأمرته السلطات بتسليم جواز سفره. وقال غصن في بيان: أنا الآن في لبنان ولن أظل رهينة نظام قضائي ياباني مشتبه فيه، حيث أن الذنب فرضية، والتمييز متفشي بقوة، إضافة إلى حرمان الإنسان من حقوقه الأساسية، في تجاهل صارخ لالتزامات اليابان القانونية بالقانون الدولي والمعاهدات.

وتابع غصن قائلاً في بيانه "لم أهرب من العدالة، لقد هربت من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني الآن أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وأتطلع إلى البدء في ذلك الأسبوع المقبل. "

The Guardian

ملفات تكشف أن وزارة الدفاع البريطانية اقترحت ضم روسيا إلى حلف شمال الأطلسي في العام 1995

كان من الممكن أن تصبح روسيا "عضواً مشاركاً" في حلف شمال الأطلسي قبل 25 عاماً لو حظي اقتراح وزارة الدفاع البريطانية بتأييد، وفقاً لملفات داونينغ ستريت السرية التي تكشف أيضاً عادات شرب الكحول لدى الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين.

وتم الكشف عن هذا الاقتراح، الذي كان الهدف منه إنهاء حالة الخصومة القائمة بين الغرب والشرق منذ قرن من الزمن بحسب الوثائق التي كشفها يوم الثلاثاء الأرشيف الوطني في منطقة كيو.

طُرحت الخطة التي قدمها مالكولم ريفكيند، وزير الدفاع البريطاني آنذاك، خلال قمة عقدت في مقر رئاسة الوزراء البريطاني الصيفي في منطقة تشيكرز وكان الهدف منها تبديد شكوك الكرملين حول رغبة تحالف ناتو بالتوسّع شرقاً.

وكان يلتسين رئيساً لروسيا الاتحادية في عام 1995، والحرب الباردة كانت قد انتهت مما يعني أن العلاقات كانت قد بدأت تتغير حيث حاولت روسيا أن تتصالح مع حدودها الدولية الآخذة بالانكماش.

إلا أن يلتسين أثبت أنه حليف لا يمكن التنبؤ بسلوكه. وتظهر الملفات أنه حث القادة الغربيين في قمة عقدت في هاليفاكس بكندا على تأجيل توسيع الناتو إلى ما بعد الانتخابات الروسية لأن "النقاش العام في هذه المسألة يمكن أن يثير المتاعب بالنسبة إليه".

روسيا اليوم

روسيا وأوكرانيا تتوصلان إلى صفقة كبيرة حول نقل الغاز

وقعت روسيا وأوكرانيا، الاثنين، بعد مفاوضات استمرت 5 أيام بين الجانبين، حزمة من الوثائق الخاصة بنقل الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.

وقال رئيس شركة "غازبروم"، ألكسي ميلر، في تصريحات صحفية: "بعد مفاوضات مستمرة منذ 5 أيام دون أي انقطاع في فيينا، تم التوصل إلى قرارات وتوافقات نهائية، مع التوقيع على دائرة كاملة من الاتفاقات والعقود تشكل صفقة كبيرة أعادت التوازن في مصالح الطرفين.

وأضاف ميلر: "تتخذ هذه الوثائق طابعاً قانونياً منذ هذا اليوم، وتضمن نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد 31 كانون الأول 2019".

وشدد على أن شركة "غازبروم" فعلت كل ما كان بوسعها من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، وأكدت مرة أخرى أنها تمثل "مورداً مسؤولاً وشريكاً موثوقاً به".

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، أن بلاده وقعت مع روسيا الاتفاق حول نقل الغاز الروسي، مبيناً أن الصفقة مدتها 5 سنوات.

وقال زيلينسكي عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "نهاية للسنة لكن ليس للإنجازات. أوكرانيا وقعت عقداً حول نقل الغاز لمدة 5 سنوات، سنحصل خلالها على أكثر من 7 مليارات دولار مع إمكانية تمديد الطرفين عمل الاتفاق لـ 10 أعوام إضافية".

وأشار إلى أن حجم الغاز المنقول عبر أراضي أوكرانيا سيصل على أقل تقدير في العام الأول إلى 65 مليار متر مربع، و40 مليار متر مربع في كل من السنوات الـ 4 الباقية، مضيفاً: "أوروبا تعلم أننا لن نفشل في ما يخص أمن الطاقة".