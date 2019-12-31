الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية وقع مراسيم ترقية ضباط والتقى وفداً جامعياً: الأحداث كسرت محميات وخطوطاً حمراً وستبدأ نتائجها بالظهور

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية. وحملت المراسيم إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية، تواقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ووزراء المالية علي حسن خليل، الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الياس بو صعب. إلى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات وزارية وديبلوماسية وطالبية تناولت شؤون الساعة. وأوضح الرئيس عون "أن الفساد موجود بكثرة في لبنان ومافياته متضامنة في ما بينها أينما وجدت، بحيث أنها تصطنع الخلافات في حين أنها ليست كذلك على الإطلاق. فالخلافات تحمس الناس على الانقسام والعصبية تؤمن للفاسدين الاستمرار، كذلك هناك خطأ أحياناً في التعبير أو في تحديد الفاسد، وهذا ما رأيناه أخيراً، لذلك فمن الضرورة أن يكون الشباب أكثر وعياً، فيحددون الهدف بشكل دقيق. إن ما تقومون به اليوم يشجع من هم في الحكم ويعطيهم قوة التغيير. وإن شاء الله سترون شيئا جديداً".

وكالة الأناضول

الرئيسان التركي والمولدوفي يتفقان على تعزيز العلاقات بين بلديهما

أصدر الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والمولدوفي إيغور دودون، ، بياناً مشتركاً، أشادا من خلاله بروابط الصداقة والعلاقات الوثيقة والحوار السياسي والتعاون متعدد الأبعاد بين البلدين. وأكد البيان أن البلدين عقدا في العاصمة التركية أنقرة، أول اجتماع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومولدوفا، برئاسة الرئيسين رجب طيب أردوغان، وإيغور دودون. كما أكد التزام البلدين بمواصلة تعزيز العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل والزراعة والسياحة والصحة والتعليم والثقافية والعلمية والإنسانية وتعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والدولية.

وكالة أنباء رويترز

مصادر: تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا

ذكرت أربعة مصادر تركية، أن تركيا تدرس إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى ليبيا في إطار دعمها العسكري المزمع لحكومة طرابلس التي تحوطها المشكلات، وأضاف مصدر أن أنقرة تميل للفكرة. وأبلغت المصادر رويترز بأن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار النشر المزمع. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج الدعم. وتتصدى الحكومة لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وكالة فرنس برس

ماكرون والسيسي يدعوان الى "أكبر قدر من ضبط النفس" في ليبيا

بحث الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي "أخطار تصعيد عسكري في ليبيا، داعين مجمل الفاعلين الدوليين والليبيين، إلى أكبر قدر من ضبط النفس، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وأضاف الإليزيه أن الرئيسين أعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصّل لاتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا. مهّد الرئيس رجب طيب إردوغان لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا عبر إعلانه أن البرلمان سيصوت قريباً على إرسال قوات دعماً لحكومة طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر. واتفق ماكرون والسيسي على "التنسيق الوثيق استعداداً لمؤتمر برلين ومن أجل تسهيل إحياء حاسم للمفاوضات الليبية الداخلية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وترامب يبحثان العلاقات بين البلدين والحد من التسلح خلال اتصال هاتفي

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن الرئيسين الأميركي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، بحثا خلال اتصال هاتفي، العلاقات بين البلدين، والخطوات المستقبلية للدعم الفعال للحد من التسلح. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "بحث الرئيسان وضع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والجهود المستقبلية لدعم الحد من التسلح". كما لفت المتحدث إلى أن بوتين اتصل بترامب ليشكره على "المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة والتي ساعدت في إحباط هجوم إرهابي محتمل في روسيا". وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إحباط هجوم إرهابي في مدينة سان بطرسبورغ بفضل معلومات من الزملاء في واشنطن. وفقاً لخطة المتشددين، كان من المخطط أن يقع الهجوم في مكان عام في في عطلة رأس السنة.