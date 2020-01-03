الجمهورية 30/12/2019

بيليغريني يغادر الدوري الإنكليزي

أقال وست هام مدرّبه التشيلي مانويل بيليغريني بعد الخسارة على أرضه أمام ليستر سيتي، وأعلن رئيس النادي ديفيد سوليفان في بيان" لقد أصبح من الواضح أن التغيير مطلوب لإعادة النادي إلى المسار الصحيح تماشياً مع طموحاتنا هذا الموسم".

وأضاف" شعرنا بخيبة أمل كبيرة" باتخاذنا هذا القرار. مانيول رجل نبيل وكان من دواعي سروري العمل مع شخص مثله" وبات بيليغريني (66 عاماً)، سادس مدرّب يقال من منصبه في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

فوز باكس وليكرز يستعيد توازنه

أثبت ميلووكي باكس أنّه لا يعتمد حصراً على نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وخرج فائزاً في المباراة الثانية توالياً من دونه، فيما استعاد لوس أنجلوس ليكرز توازنه بعد سلسلة من 4 هزائم متتالية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

نداء الوطن 30/12/2019

برشلونة يعير ألينا إلى بيتيس

أعار برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، لاعب وسطه الشاب كارليس ألينا إلى نادي ريال بيتيس حتى نهاية الموسم.

وقال الفريق الكاتالوني على موقعه الرسمي: "توصل برشلونة وبيتيس إلى اتفاق لانتقال كارليس ألينا. سيتكفّل ريال بيتيس بدفع أجر اللاعب"، موضحاً أنّ العقد لا يتضمن إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي. وألينا هو أحد خرّيجي أكاديمية "لا ماسيا"، الشهيرة التابعة لبرشلونة ويبلغ الحادية والعشرين من عمره ويدافع عن ألوان منتخب إسبانيا لهذه الفئة العمرية. وهو خاض 39 مباراة في صفوف الفريق الأول لبرشلونة من بينها خمس مباريات هذا الموسم.

الجمهورية 31/12/2019

ريال مدريد يبعد بنزيما عن PSG

أشار بعض الصحف الإسبانية إلى اقتراب إدارة ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق مع كريم بنزيما بشأن تمديد عقده الذي سينتهي مع حلول منتصف 2021. وأوضحت صحيفة "آس"، أنّ ابن الـ32 عاماً أظهر تمسّكه بالبقاء مع النادي لأطول فترة ممكنة في مفاوضات تجديد عقده، والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الإدارة، وذلك بعد تألّقه اللافت في الآونة الأخيرة. وبحسب المصدر نفسه، فإنّ النية داخل غرفة صناعة القرار في الـ"ميرينغي" تتجه إلى خيار تمديد عقد صاحب الأصول الجزائرية لعام أو اثنين، ما يعني أنّ الإدارة ترغب في الإبقاء عليه إلى أن يصل إلى عامه الـ35. وأشار التقرير إلى أنّ استمرار كريم في "سانتياغو بيرنابيو" سيضمن له إنهاء مسيرته ضمن نخبة وأساطير الريال.