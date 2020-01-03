النهار/ وجدي العريضي

كشف عن أن السفير الأميركي ديفيد هيل قال أمام من التفاهم من أصدقائه خلال زيارته إلى بيروت بأن واشنطن كانت متساهلة في الشروع بالتكليف ولاحقاً تأليف الحكومة ولكن لا يمكنها توفير أي دعم لهذه الحكومة أو من المجتمع الدولي بشكل عام وما زال "حزب الله" من يمسك بمسار الأوضاع في لبنان.

ونقل عن مصادره قولها إن أموال سيدر باتت من الماضي ولا يمكن فرنسا أو سواها أن تغامر في هذه الظروف الحالية على صعيد إعادة تحريك المساعدات للبنان في ظل الانقسام السياسي واستبعاد أطراف أساسيين عن الحكومة من خلال فائض القوة الذي يملكه "حزب الله" وصولاً إلى ما يجري من تطورات.

النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبدي أمام زواره حماسة شديدة للحكومة المقبلة وسط التحضير لورشة إصلاحية من المؤسسات. وكشف أن عون يبشر بولادة قريبة جداً للحكومة ويتعاطى معها كأنها الحكومة الأحب على قلبه في عهده، وكأنه تحرر من ضغوط الحكومتين السابقتين. ولفت إلى أن "حزب الله" يتوقف عند إسم من سيتولى وزارة الخارجية والمغتربين من باب الاطمئنان نظراً إلى حساسية هذه الحقيبة.

البناء/ علي بدر الدين

تحدّث عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد والوضع الحكومي ورأى أنّ الطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثة عقود باتت عاجزة عن تحمّل مسؤولياتها التي هبطت إلى أدنى درجات المسؤولية أو لأنه لم يعد يعنيها كثيراً ممارسة السلطة، إلا في الإطار الذي يضمن لها حصصها وامتيازاتها من مقدرات الدولة في هذا الوطن المنكوب بفضلها أو لأنها اكتفت بما كدّسته من أموال وجمعته من "سندات" عقارية في البحر والبر وفي لبنان وخارجه، مشيراً أنّها أفرغت خزائن المصارف من أموالها وحوّلتها إلى مصارف في دول خارجية، رغم إدراكها أنّ الشعب يعاني والبلد على شفير الإفلاس والانهيار. وختم بالقول إنّه على الرغم من الواقع المرّ والضبابي الذي يعيشه لبنان، فإنّ الوعد بتشكيل الحكومة لا بدّ أن يتحقق عاجلاً أم آجلاً أو بعد حين، وإنّ المعطيات على عدم وضوحها تؤشر إلى أنّ الحكومة قد تولد نهاية هذا الأسبوع، والمرحلة التي تحتدم فيها الصراعات الإقليمية والدولية في المنطقة والأوضاع الداخلية التي تنذر بتداعيات خطيرة جداً تقتضي ولادتها اليوم قبل الغد.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن الوضع الاقتصادي في البلاد لافتاً أنّ هناك ظاهرة هلع تطال المودعين في المصارف ممّا يدفع عدد كبير منهم إلى سحب ودائعهم خوفًا من إفلاس المصارف، مشيراً أنّه هنا، تظهر مُشكلة السيولة في المصارف حيث أن هذه السيولة في الأحوال العادية هي بحدود الـ 10% من أصل الودائع، وبالتالي هناك حتمية تعثّر المصرف في حال كان الطلب كبيراً على الودائع ممّا يفرض في معظم الأحيان ما يُسمّى بالقيود المصرفية. واعتبر أنّه يتوجّب على الحكومة العتيدة القيام بكل ما يلزّم لإعادة الثقة إلى المودعين من خلال خطّة تتضمّن إصلاحات في مالية الدوّلة وعلى الصعيد الاقتصادي خصوصًا أنّ الدوّلة اللبنانية بحاجة إلى اقتراض الأموال في العام 2020 لسدّ الاستحقاقات المُترتبة عليها من خدمة دين عام ولكن أيضًا رأسمال الدين وعجز العام 2019 وقسم من مصاريف العام 2020.

اللواء/ عمر البردان

كتب عن تشكيل الحكومة، وقال إنّ قوى الثامن من آذار وضعت كل ثقلها من أجل إزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة الجديدة، مؤكّداً أنّها عملت على تسهيل مهمة الرئيس المكلف حسان دياب، وقدمت له ما يحتاجه من مساعدة، خلافاً لما وضعته من عراقيل أمام الرئيس سعد الحريري، لناحية أنها تسير للقبول بحكومة اختصاصيين، دون أن تضم أياً من وجوه الحكومة المستقيلة. وكشف أنّ هناك محاولات من جانب "الثنائي الشيعي" والوزير جبران باسيل، للإبقاء على بعض الوجوه القديمة، في وقت يبدي دياب رفضاً لهذا الأمر، بانتظار الساعات والأيام القليلة المقبلة والتي ستحدد المسار الذي سيسلكه الملف الحكومي.

الشرق / خليل الخوري

قال إنّ متابعين يستبعدون مراحل تأليف الحكومة الوقوع في الجرجرة طويلاً، مشيراً أنّهم يجزمون بأنّ الأيام الطالعة ستحمل "النبأ السار" الى اللبنانيين الذين ستطالعهم حكومة "جديدة" بالمعنى الحقيقي للكلمة. ونقل عن مصادر قولها إنّ معلومات "أكيدة" تفيد بأنّ انقساماً حاداً في الشارع سيُسجّل فور إصدار المراسيم، مضيفاً أنّ الثورة ستنقسم الى طرفين أحدهما سيرفض رفضاً باتاً قاطعاً والثاني سيقول بمنح الرئيس المكلف حسان دياب وأعضاء حكومته "فرصة" ليثبتوا أنهم على خطى الثورة سائرون وأنّ الفريق الأوّل الرافض بالمطلق، لن يقبل بمنح أي فرصة للحكومة حتى وإن كانت من التكنوقراط برئيسها والأعضاء.